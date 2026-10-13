Lãnh đạo Đồng Nai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chiều 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề "Doanh nhân Đồng Nai - Khát vọng vươn tầm".

Tại buổi họp mặt, đại diện các doanh nghiệp phát biểu bày tỏ phấn khởi, tự hào khi ngày 30/4 vừa qua đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển với vị thế và những cơ hội mới.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, cùng với Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới đang mở ra cơ hội để thành phố Đồng Nai huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng đồng bộ và hình thành những trung tâm kinh tế có sức cạnh tranh quốc tế.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Với nền tảng công nghiệp vững chắc, cùng lợi thế từ sân bay Long Thành, hệ thống đường cao tốc kết nối liên vùng, mạng lưới cảng sông và gần cảng biển quốc tế, Đồng Nai đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng đầu khu vực”, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, nhận định.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út bày tỏ tri ân, tôn vinh các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đã có sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của địa phương.

Đồng thời cho biết, tăng trưởng GRDP thành phố Đồng Nai 9 tháng qua đạt 10,01% so với cùng kỳ; hơn 6.000 doanh nghiệp mới thành lập, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cùng với đó, hạ tầng giao thông chiến lược ngày càng được đầu tư đồng bộ hiện đại, trong đó sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác cuối năm 2026, nhiều tuyến cao tốc đã và đang hoàn thành, đưa vào sử dụng, mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài được đến với Đồng Nai.

Quan điểm của lãnh đạo thành phố Đồng Nai luôn đồng hành thật sự, cầu thị, lắng nghe để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần phải vì sự phát triển thành phố bằng việc đóng góp một phần lợi nhuận vào nguồn thu của địa phương.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai trao Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Chúng tôi vì doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp cũng phải vì sự phát triển thành phố Đồng Nai, đóng góp một phần lợi nhuận vào nguồn thu của thành phố. Thành phố Đồng Nai đang tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cùng nhau phát triển”, ông Nguyễn Văn Út nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út mong muốn các doanh nghiệp thật sự đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong hoạt động. Mỗi doanh nghiệp đều có lĩnh vực hoạt động riêng, nhưng đã đến Đồng Nai cần xem thành phố như quê hương của mình để cùng nhau phát triển.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai trao Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhưng không triển khai dự án, địa phương sẽ thu hồi để nhà đầu tư khác có tiềm lực, tâm huyết với Đồng Nai thực hiện, tất cả vì sự phát triển của thành phố.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã tôn vinh một số doanh nhân tiêu biểu và hoa chúc mừng các doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Thánh Gióng" năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.