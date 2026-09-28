Lãnh đạo Đông Hải Bến Tre (DHC) ồ ạt gom cổ phiếu trước kỳ lợi nhuận bứt phá vượt kế hoạch

Giao dịch nội bộ và mối tương quan với kết quả kinh doanh

Báo cáo chuyên đề do TCBS Research phát hành ngày 22/09/2026 đi sâu phân tích 101 giao dịch của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trong giai đoạn từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2026. Dữ liệu cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong hành vi giao dịch của 14 cá nhân. Ở chiều bán ra, tỷ lệ thực hiện lên tới 95% khối lượng đăng ký, tương đương 19,66 triệu cổ phiếu. Trọng tâm của đợt bán này đến từ lộ trình thoái vốn của Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Nguyễn Thanh Nghĩa khi ông giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,14% về mức 0% trong tháng 06/2026, cùng với một số đợt bán giải chấp của Chủ tịch Lương Văn Thành hồi cuối năm 2022.

Ngược lại với xu hướng thoái vốn, nhiều lãnh đạo chủ chốt lại miệt mài gom vào với tỷ lệ hoàn tất đạt 67% khối lượng đăng ký. Nổi bật nhất là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Lê Bá Phương khi thực hiện mua trọn vẹn 100% trong cả 6 đợt đăng ký, mang về 2,47 triệu cổ phiếu và nâng sở hữu lên 10,94%. Các cá nhân có liên quan và thành viên Ban điều hành khác như Nguyễn Thị Thủy, Lê Bá Hùng hay Dương Thành Công cũng liên tục mua ròng hàng triệu đơn vị. Khối phân tích đánh giá chiều mua vào mang hàm lượng thông tin dự báo độ tin cậy cao hơn hẳn so với chiều bán ra.

Mối tương quan giữa giao dịch nội bộ và hiệu quả kinh doanh bộc lộ những con số rất đáng chú ý. Khảo sát 13 quý ghi nhận từ hai cá nhân mua ròng trở lên cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân quý liền sau đạt tới 31,4%. Kết quả này vượt trội hoàn toàn so với mức suy giảm 12,7% của 8 quý thiếu vắng dòng tiền nội bộ. Những đợt gom cổ phiếu thành công thường diễn ra khi ban lãnh đạo mua vào ở vùng giá hợp lý từ 20.780 đồng đến 32.154 đồng, giúp giá cổ phiếu sau 12 tháng ghi nhận mức tăng trưởng từ 15,8% lên tới 53,8%.

Lợi nhuận vượt xa kế hoạch và nền tảng tài chính lành mạnh

Chuỗi mua ròng của người nội bộ trong năm 2026 được TCBS Research đánh giá là tín hiệu tích cực đi trước cả kết quả kinh doanh lẫn diễn biến thị giá. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2026, sáu cá nhân nội bộ đã giải ngân mua 1,58 triệu cổ phiếu DHC. Điểm nhấn nằm ở việc 80% khối lượng mua này được dồn dập thực hiện ngay từ tháng 1 đến tháng 4/2026 ở vùng giá 29.700 đồng đến 32.100 đồng. Quá trình gom hàng diễn ra ngay trước khi lợi nhuận quý 2 bùng nổ, kéo theo thị giá vọt lên mốc 36.400 đồng, tương ứng mức tăng trưởng 47,5%.

Thành quả của đợt mua gom sớm được kiểm chứng bằng những con số tài chính vượt kỳ vọng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 04/2026, DHC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế khá thận trọng ở mức 350 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2025 do lo ngại chi phí nguyên liệu và cước vận chuyển. Thế nhưng thực tế sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã mang về 315 tỷ đồng, hoàn thành tới 90% kế hoạch cả năm. Riêng lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 tăng 114,4%, đẩy biên lợi nhuận gộp lên 24,2% so với mức 14,6% của cùng kỳ. Thành tích này thúc đẩy Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông vào giữa tháng 09/2026 để triệu tập họp bất thường, chuẩn bị nâng chỉ tiêu kinh doanh và chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Động lực cho sự bứt phá của DHC bắt nguồn từ nền tảng doanh nghiệp vững chắc khi nhu cầu bao bì tăng vọt nhờ đà phát triển của thương mại điện tử. Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp duy trì trạng thái cực kỳ an toàn với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0,62 lần, hoàn toàn sạch nợ vay dài hạn và nắm giữ 1.423 tỷ đồng tiền mặt cùng đầu tư tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, khối phân tích cũng đưa ra lời khuyên cẩn trọng về giới hạn của mô hình dự báo qua giao dịch nội bộ. Chuỗi dữ liệu lịch sử 21 quý vẫn còn tương đối ngắn, đồng thời con số tăng trưởng bình quân 31,4% chịu sự chi phối quá lớn từ sức bật đột biến của riêng quý 2/2026. Số lượng cá nhân nội bộ tham gia mua vào cũng đang có dấu hiệu thu hẹp lại trong những tháng gần đây.