Lãnh đạo đối lập Israel kêu gọi quân đội không làm theo lệnh của ông Netanyahu

Lãnh đạo đảng đối lập Yashar, ông Gadi Eisenkot, ngày 27/10 kêu gọi quân đội Israel kiên định trước sức ép chính trị, trong bối cảnh kết quả bầu cử quốc hội chưa giúp bất kỳ phe nào giành đủ đa số để thành lập chính phủ.

“Hãy kiên định trước mọi nỗ lực gây sức ép với các bạn. Các bạn có sự ủng hộ tuyệt đối của tôi. Ông Netanyahu, đừng lợi dụng vấn đề an ninh để phục vụ những toan tính chính trị của mình”, ông Eisenkot phát biểu trước những người ủng hộ sau cuộc bầu cử.

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh của ông Eisenkot có thể giành nhiều ghế hơn khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng chưa đạt đủ số ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ mới.

Ông Eisenkot cho rằng, trong giai đoạn chuyển tiếp sau bầu cử, ông Netanyahu chỉ giữ chức Thủ tướng tạm quyền và không nên yêu cầu quân đội tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, ông Netanyahu tuyên bố có thể nối lại chiến dịch tấn công nước này sau bầu cử.

Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Israel nhấn mạnh lực lượng vũ trang phải phục vụ đất nước, không phải lợi ích của cá nhân đứng đầu chính phủ.

Phản ứng trước phát biểu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chỉ trích ông Eisenkot vì kêu gọi các quan chức quân đội bất tuân chỉ thị của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng hoặc những cơ quan an ninh có thẩm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz gọi tuyên bố này là “phản dân chủ và xa rời thực tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel còn cáo buộc ông Eisenkot và những người ủng hộ lan truyền thông tin sai lệch về bất đồng giữa giới lãnh đạo chính trị và quân đội liên quan đến Iran trong chiến dịch tranh cử.

Truyền thông Israel trước đó đưa tin ông Netanyahu đã chỉ thị quân đội thực hiện hành động có nguy cơ dẫn đến xung đột với Iran ngay trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, Tư lệnh quân đội Eyal Zamir được cho là đã phản đối kế hoạch này. Một số nguồn tin cũng bày tỏ lo ngại vấn đề Iran có thể bị khai thác vì mục đích chính trị.

Ông Netanyahu bác bỏ thông tin về bất đồng với tư lệnh quân đội, gọi những cáo buộc này là “vô lý”. Trong khi đó, ông Katz khẳng định quân đội tham gia các cuộc thảo luận và sẽ thực hiện những quyết định cần thiết.

Nếu không phe nào tập hợp được đủ lực lượng để thành lập chính phủ, Israel có thể rơi vào tình trạng bế tắc chính trị và phải tổ chức bầu cử mới.

Trong thời gian chờ đợi, ông Netanyahu vẫn tiếp tục điều hành đất nước với tư cách Thủ tướng tạm quyền.