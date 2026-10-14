Lãnh đạo doanh nghiệp may ở Hưng Yên bị khởi tố về tội buôn lậu

Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 14/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến) và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”, quy định tại khoản 3, Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018 - 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Đỗ Viễn Phương - Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển - Kế toán trưởng Công ty CP may Hưng Long II (địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý tiêu thụ nội địa số lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư là vải và bông mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 774 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.