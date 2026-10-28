Lãnh đạo doanh nghiệp Malaysia: Hãy cùng đi ra thị trường khu vực

Ngày 28/10, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn CEO – Kinh doanh với Malaysia (CEO Forum – Doing Business with Malaysia) tại Sheraton Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, phiên thảo luận chuyên đề “Cơ hội đầu tư – Kết nối dòng vốn giữa Việt Nam và Malaysia” có sự tham gia của đại diện bốn doanh nghiệp lớn của Malaysia hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, ngân hàng và bất động sản: PETRONAS, NETCO Post, Public Bank Việt Nam và Gamuda Land Việt Nam.

Từ trái sang phải: Chủ tịch Câu lạc bộ Malaysia tại Hà Nội Dato' Ainuddin Noordin; Trưởng đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) tại Việt Nam - Aimy Zairin Mohamed; Tổng Giám đốc NETCO Post Wong Yinn-Ein; Tổng Giám đốc Public Bank Việt Nam Raymond Wong Chen Onn và Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam James Lai. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Cơ hội hợp tác trong năng lượng và xây dựng

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) tại Việt Nam, nhận định an ninh năng lượng và khả năng ứng phó với biến động nguồn cung đang trở thành mối quan tâm chung của các quốc gia trong khu vực.

Theo ông, đây là lĩnh vực Việt Nam và Malaysia cần tăng cường hợp tác thời gian tới.

Ông Aimy Zairin Mohamed mong muốn PETRONAS và các đối tác Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Malaysia, trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

“Hai tuần trước, PETRONAS và Petrovietnam đã ký Thỏa thuận Liên minh Chiến lược, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thỏa thuận này sẽ giúp hai tập đoàn năng lượng quốc gia đi đúng hướng trong việc mở rộng hợp tác vượt ra ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống là dầu khí,” ông Aimy Zairin Mohamed phát biểu.

Ông Aimy Zairin Mohamed phát biểu tại diễn đàn ngày 28/10. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Theo Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam James Lai, ngoài lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng ngành xây dựng tại Malaysia.

Ông cho biết khi phát triển dự án tại nhiều quốc gia, Gamuda luôn chú trọng tìm kiếm và sử dụng vật liệu xây dựng sản xuất tại địa phương. Sau gần 20 năm hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp này nhận thấy một số loại vật liệu xây dựng của Việt Nam có chất lượng rất tốt.

Theo ông James Lai, đây là một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác, thông qua việc kết nối các nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong khu vực.

Ông cũng đề cập đến triển vọng của các nhà thầu Việt Nam tại thị trường Malaysia. Theo đại diện Gamuda Land, ngành xây dựng Malaysia hiện phụ thuộc đáng kể vào lao động nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động dồi dào.

Ông cho rằng nhà thầu Việt Nam có thể tận dụng lợi thế này để tham gia các dự án xây dựng tại Malaysia, trở thành một lựa chọn nữa bên cạnh những nhà thầu quốc tế đang hoạt động tại thị trường này.

“Đây là một lĩnh vực rất đáng quan tâm mà phía Việt Nam có thể xem xét,” Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam nhận định.

Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, ông James Lai, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia hướng tới thị trường quốc tế

Tại phiên thảo luận, các diễn giả nhận định hợp tác kinh tế Việt Nam – Malaysia còn nhiều dư địa phát triển nếu doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và cùng khai thác thị trường khu vực.

Ông Raymond Wong Chen Onn, Tổng Giám đốc Public Bank Việt Nam, cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước khó có thể được khai thác đầy đủ nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng doanh nghiệp.

“Malaysia và Việt Nam cần tận dụng tốt hơn sức mạnh tổng hợp của ASEAN, tăng cường kết nối giữa chính phủ hai nước và thu hẹp khoảng cách trong liên kết chuỗi cung ứng,” ông Raymond Wong Chen Onn phát biểu.

Trong khi đó, ông James Lai, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho rằng khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh và văn hóa địa phương là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững tại thị trường nước ngoài.

Ông chia sẻ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam năm 2006, Gamuda đã có nhiều năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại Malaysia. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể áp dụng nguyên mẫu mô hình tại Malaysia vào Việt Nam do khác biệt về pháp luật, văn hóa và nhu cầu của người dân.

Theo Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, việc hiểu rõ thị trường, tôn trọng văn hóa địa phương và xây dựng quan hệ lâu dài với đối tác là những bài học quan trọng mà Gamuda rút ra sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Những kinh nghiệm này cũng có thể hữu ích đối với doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách mở rộng hoạt động sang Malaysia.

Về phần mình, ông Aimy Zairin Mohamed cho rằng hợp tác giữa hai nước không nên chỉ giới hạn ở việc doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Malaysia.

Thay vào đó, ông cho rằng hai bên cần tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia có thể cùng mở rộng hoạt động ra khu vực, thậm chí vươn ra thị trường toàn cầu.