Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hà Quảng

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Mạc Kiên trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho xóm Nà Giàng.

Xóm Nà Giàng có 306 hộ, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Năm 2026, xóm tiếp nhận 1.500 kg gạo cứu đói giáp hạt, hỗ trợ cho 30 hộ với 95 nhân khẩu; hỗ trợ xây mới 4 nhà ở cho hộ nghèo; nhân dân đóng góp 1.000 công lao động và trên 6 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Hiện xóm còn 27 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Năm 2026, có 290 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,34%.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Công bố quyết định công nhận các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Chung vui với cán bộ và nhân dân xóm Nà Giàng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, đảng viên và nhân dân trong xóm đạt được trong thời gian qua. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục củng cố, tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc. Mỗi gia đình, mỗi người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực sự hướng về nhân dân.

Lãnh đạo xã Hà Quảng trao giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình.

Đoàn trao quà của tỉnh và đoàn công tác cho xóm Nà Giàng, tặng 10 phần quà cho người có uy tín của xã; tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xóm Nà Giàng.