Lập nhiều doanh nghiệp nhờ người đứng tên

Theo cáo trạng, để thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản, Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) đã thành lập 6 doanh nghiệp do Hiền đứng tên giám đốc hoặc nhờ người khác đứng tên nhưng Hiền là người điều hành.

Cụ thể: Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ đầu tư dự án căn hộ Aparment Đảo Xanh tại phường Hòa Cường;

Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền tại tòa (ảnh PV)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Huy Huỳnh thực hiện dự án văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower tại số 6, đường 2-9 (Tp. Đà Nẵng). Hiện Công ty Huy Huỳnh do bà Vũ Thị Như Mai (trú Tp.HCM) làm Tổng giám đốc, bà Hiền là thành viên góp vốn;

Công ty TNHH đầu tư The Moon thực hiện dự án chung cư Summit Hoài Thanh (đường Hoài Thanh, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. Công ty hiện đứng tên cá nhân khác

Công ty TNHH Summit Building do bà Hiền làm Giám đốc, là chủ đầu tư dự án The Summit Building (đường Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng). Công ty nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, hiện đứng tên cá nhân khác. Bà Hiền cũng đã rút khỏi công ty.

Công ty TNNH Đầu tư phát triển New Day liên quan đến các lô đất khu Harbour Ville, đường Lê Đức Thọ. Bà Hiền từng giữ chức Phó Giám đốc và đã yêu cầu chuyển nhượng 100% vốn cho người khác.

Ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư New Start hiện đứng tên cá nhân khác.

Khoảng năm 2017, Hiền quen biết với bà Nguyễn Thị Thương (trú phường Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng). Từ đầu năm 2018 đến ngày 17/1/2020, bà Thương nhiều lần chuyển tiền cho Hiền để góp vốn thực hiện các dự án bất động sản. Cụ thể: góp 25 tỷ đồng vào dự án Aparment Đảo Xanh (Hợp đồng góp vốn ngày 1/11/2018); 22 tỷ đồng vào dự án The Summit Building (Giấy xác nhận đã nhận tiền góp vốn ngày 17/6/2019); 25 tỷ đồng vào dự án tại ba lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ (Giấy xác nhận góp vốn ngày 1/12/2019 của Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một).

Đối với 2 dự án Aparment Đảo Xanh và The Summit Building, bà Hiền thanh toán cho bà Thương 20,5 tỷ đồng; số tiền bà Thương còn lại tại hai dự án là 44 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, hai bên thoả thuận thống nhất để bà Thương góp vốn tổng số tiền 76,869 tỷ đồng (trong đó 69 tỷ đồng góp vốn theo giấy xác nhận trước đó và góp vốn thêm 7,869 tỷ đồng) để cùng thực hiện các dự án tại lô A6-3, lô A2-5 & A2-6, lô A2-3 & A2-4 đường Lê Đức Thọ và Dự án tại lô đất đường Hoài Thanh theo Hợp đồng góp vốn ký kết giữa Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một. Tại hợp đồng góp vốn, Hiền xác định, Đất Kinh Tuyến Số Một đang là chủ sở hữu của các lô đất nói trên và đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.

Huy động góp vốn vào dự án chưa được phê duyệt

Theo kết quả điều tra, ngày 15/11/2019, Huỳnh Thị Thanh Hiền với vai trò là Phó giám đốc Công ty New Day đã ký hợp đồng đặt cọc với ông Nguyễn Quang Lân (SN 1975, trú Tp. phố Hà Nội) để mua lô đất A6-3 Lê Đức Thọ với giá hơn 43,7 tỷ đồng. Sau đó, bà Hiền chuyển nhượng lô đất này cho người khác để trả nợ.

Đường Lê Đức Thọ, Đà Nẵng (ảnh minh họa)

Ngày 22/11/2019, Hiền ký hợp đồng đặt cọc với ông Lê Chí C. (trú phường Hải Vân, Tp. Đà Nẵng) để mua lô đất A2-6 đường Lê Đức Thọ với giá 18,9 tỷ đồng. Sau đó, bà Hiền chuyển nhượng lô đất này cho người khác để trả nợ.

Sau đó, Hiền tiếp tục đặt cọc mua 3 lô đất A2-3, A2-4, A2-5 đường Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, đến thời gian chuyển nhượng, Hiền đã bỏ cọc, không thực hiện thanh toán đủ tiền mua bán để nhận chuyển nhượng đối với 3 lô đất như thoả thuận.

Đến ngày 9/11/2022, Hiền tiếp tục ký “Phụ lục hợp đồng góp vốn” với bà Thương để điều chỉnh, bổ sung cho Hợp đồng góp vốn ngày 17/1/2020, chuyển số tiền 28 tỷ đồng là tiền góp vốn và phân chia lợi nhuận của dự án Hoài Thanh sang góp vốn tại dự án khác. Các điều khoản khác của hợp đồng góp vốn không thay đổi, số tiền bà Nguyễn Thị Thương góp vốn vào 3 dự án tại lô A6-3, A2-3 & A2-4, A2-5 & A2-6 đường Lê Đức Thọ là hơn 54,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính) cho hay, từ trước đến nay không có dự án nào xin cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ.

Còn Công văn số 9281/SXD-VP ngày 22/11/2024 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thì cho biết, đã cấp phép 1 Giấy phép xây dựng số 18/GPXD ngày 18/6/2022 đối với dự án căn hộ du lịch cho Công ty New Day tại lô đất A6-3. Thời điểm này Huỳnh Thị Thanh Hiền đã chuyển nhượng Công ty cho bà Võ Thị Mai L. Đối với các lô đất A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 còn lại, Sở Xây dựng mới chỉ mới hướng dẫn thủ tục để thực hiện dự án.

Lãnh án 20 năm tù

Huỳnh Thị Thanh Hiền bị cáo buộc có hành vi thông tin gian dối mình là chủ sở hữu và đang thực hiện dự án tại 5 lô đất A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ để ký kết hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng góp góp vốn, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thương số tiền hơn 54,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên tại tòa, Hiền phủ nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng quy buộc. Và cho rằng đã nhiều lần chuyển trả cho bà Thương khoản tiền hơn 100 tỷ đồng nhưng chưa được làm rõ; việc xác lập hợp đồng góp vốn là giả cách để che giấu việc vay mượn tiền…

HĐXX TAND Tp Đà Nẵng nhận định, hành vi gian dối của bị cáo Hiền không chỉ ở việc đưa thông tin không đúng sự thật về việc sở hữu các lô đất, mà còn thể hiện ở việc các lô đất đang tiến hành thủ tục triển khai dự án. Trong khi thực tế, bị cáo Hiền chỉ mới đặt cọc một số lô, chưa hoàn tất việc chuyển nhượng; thậm chí không tiếp tục thực hiện giao dịch một số lô đất.

Từ đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Hiền 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thấp hơn mức án chung thân mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.