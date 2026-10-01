Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa kiểm tra tiến độ một số dự án trên địa bàn

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa kiểm tra dự án Nâng cấp tuyến đường 4B cũ, đoạn rẽ vào chợ Bản Ngà

Theo đó, lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa đã thực hiện kiểm tra đối với các dự án: Nâng cấp tuyến đường 4B cũ, đoạn rẽ vào chợ Bản Ngà (Km9+200 - Km10+140); Cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 4B mới vào khối Nà Bó, phường Kỳ Lừa; sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng thiệt hại do bão đối với Trường THCS Cao Lộc; bảo quản, tu bổ di tích Nhà số 8 phố Kỳ Lừa (Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ) tại phường Kỳ Lừa.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa và đoàn công tác kiểm khảo sát hạng mục cầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 4B vào khối Nà Bó, phường Kỳ Lừa

Tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các dự án. Theo đó, có 2 dự án đang chậm tiến độ. Cụ thể: dự án Nâng cấp tuyến đường 4B cũ, đoạn rẽ vào chợ Bản Ngà (Km9+200 - Km10+140) có chiều dài 939,55 m. Đến hiện tại, dự án đã thi công nền đường đạt 90% khối lượng, rãnh thoát nước đạt 520m... tiến độ đạt khoảng 35% tổng giá trị hợp đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 4B mới vào khối Nà Bó có tổng chiều dài 537,33 m với bề rộng nền đường là 5m. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần bê tông móng trụ cầu, đắp đất hoàn trả móng trụ cầu, đạt khoảng 20% tiến độ chung.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa kiểm tra dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng thiệt hại do bão đối với Trường THCS Cao Lộc

Tại dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng thiệt hại do bão đối với Trường THCS Cao Lộc và dự án bảo quản, tu bổ di tích Nhà số 8 phố Kỳ Lừa (Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ), đến nay, các đơn vị cơ bản đã hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu.

Đại diện nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện dự án bảo quản, tu bổ di tích Nhà số 8 phố Kỳ Lừa (Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa nhấn mạnh việc hoàn thành các công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu của địa phương cũng như góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, đối với 2 dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu cần tăng cường máy móc, nhân lực và tăng ca kíp thi công trong những tháng cuối năm.

Theo đó, nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường 4B cũ, đoạn rẽ vào chợ Bản Ngà (Km9+200 - Km10+140) cần hoàn thành thi công hệ thống cống thoát nước trong tháng 10/2026 và hoàn thiện phần vỉa hè trong tháng 11/2026. Cùng đó, đến ngày 15/12, đơn vị cần hoàn thiện phần mặt đường.

Với dự án cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 4B mới vào khối Nà Bó, lãnh đạo Đảng ủy phường yêu cầu nhà thầu hoàn thành bản mặt cầu trong tháng 10/2026 và triển khai phần nền đường, mặt đường đảm bảo bàn giao trong năm 2026.

Đối với dự án bảo quản, tu bổ di tích Nhà số 8 phố Kỳ Lừa (Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ) cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị đơn vị thi công nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục như: sàn gỗ, bậc thang, con tiện của lan can cầu thang. Cùng đó, nghiên cứu lựa chọn màu sơn, điều chỉnh hạng mục gian thờ đảm bảo tính thẩm mỹ, tính trang nghiêm.