Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Các lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào; đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung và cam kết của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Hai bên thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất; tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát các chương trình, dự án hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thông tin về tình hình Lào và hoạt động của Quốc hội Lào. Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”

Hai lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tích cực và các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu nhân dân...

Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đồng hành với hai Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và các dự án kinh tế trọng điểm.

Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ Lào

Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Lào, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030.

Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi sâu rộng về công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trọng tâm nhiệm vụ năm 2027 của Quốc hội mỗi nước, đánh giá cao các kết quả hoạt động quan trọng mà Quốc hội mỗi bên đã đạt được trong công tác lập pháp, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương...

Hai bên nhấn mạnh hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào với vai trò củng cố nền tảng pháp lý, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu tham dự hội đàm

Hai Quốc hội sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động của chính quyền địa phương, cũng như công tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và các chương trình, dự án trọng điểm giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghị viện.

Việt Nam và Lào cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối hai nền kinh tế.

Hai nước cũng cần nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân...

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh.

Nhấn mạnh quan hệ kênh đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương, ông Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước Lào.

Ông khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã liên tục phát triển, trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai Đảng, hai Quốc hội phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong hoàn thiện thể chế

Hai lãnh đạo nhất trí coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa chính trị và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Trần Thường