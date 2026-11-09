Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện, thư mừng 73 năm Quốc khánh Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư, lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

Trong điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đạt được trong 73 năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, với Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, giữ vai trò nòng cốt, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới và toàn diện hơn nữa, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028, tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã, phường năm 2027, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh.

Trong các thư chúc mừng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh quan hệ gắn bó và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước, được vun đắp qua nhiều thế hệ và thử thách của lịch sử, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.