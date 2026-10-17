Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Kỳ họp thứ Hai sẽ khai mạc trọng thể sáng nay, 17/10, dự kiến 57 nội dung, nhóm nội dung được trình Quốc hội xem xét, quyết định. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện thể chế và kiến tạo phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, diễn ra trong thời điểm các chủ trương, định hướng lớn của Đảng đang tiếp tục được khẩn trương thể chế hóa thành chính sách, pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự luật rất lớn, rất khó như: dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự án Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất... có tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Các dự luật này đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, được các cơ quan tiếp thu và lấy ý kiến nhân dân, ý kiến các đối tượng chịu sự tác động để tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội cũng sẽ xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, tài chính công năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Những quyết định này gắn trực tiếp với việc xác định mục tiêu, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2027, có ý nghĩa "mở đường" cho năm 2027 - năm bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Khánh

Tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ này.

Với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc lớn, việc khó, tinh thần xuyên suốt của Kỳ họp là phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển; việc đã chín, đã rõ thì quyết định dứt khoát, không lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn; việc còn ý kiến khác nhau thì thảo luận đến cùng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất.

Một số hình ảnh các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Khánh