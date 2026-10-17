Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ĐBQH đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-va-dai-bieu-quoc-hoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-10434292.html