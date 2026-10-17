Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 17/10, Quốc hội tiến hành phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 45 và khai mạc Kỳ họp thứ 2 vào lúc 8 giờ 15 cùng ngày. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 21/11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11. Dự kiến, kỳ họp kéo dài 28 ngày làm việc. Để bảo đảm tiến độ chương trình, Quốc hội bố trí làm việc cả ngày thứ Bảy trong 6 ngày và một ngày Chủ nhật. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành 1 ngày (dự kiến ngày 12/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.