Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Media QH

Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Media QH

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; Đợt 2 là 20-21/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Kỳ họp xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án. Trong số dự án dự kiến được thông qua có Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các nội dung gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027; cùng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều 16/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng “thước đo thành công của kỳ họp không nằm ở số lượng luật được thông qua, mà ở chỗ các quyết định của Quốc hội có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực hay không”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội về Nhà Quốc hội, chuẩn bị cho phiên khai mạc

Ông yêu cầu luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương, không làm thay công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan hành pháp và địa phương.

Đây cũng là tinh thần đổi mới tư duy lập pháp đã được Quốc hội triển khai trong thời gian qua, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, phát huy vai trò kiến tạo của các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu quán triệt tinh thần xuyên suốt “khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết nhanh nhưng không đơn giản; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng”.

Với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải thảo luận đến cùng, làm rõ các phương án, trên cơ sở lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp luật, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Nhiều dự án luật được xem xét có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; trong đó có các dự án luật liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước...

Trần Thường