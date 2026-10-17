Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 2
Sáng 17/10, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay sau Lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-va-cac-dai-bieu-quoc-hoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-truoc-ky-hop-thu-2-208432.html