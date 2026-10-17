Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Ngay sau Lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.