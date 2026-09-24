Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần hỏi thăm sức khỏe của các bệnh nhi; chúc các cháu luôn mạnh khỏe, sớm khỏi bệnh, trở về học tập cùng bạn bè và sum họp với gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 2 bệnh viện để tổ chức đêm Rằm Trung thu, chung vui với các bệnh nhi. Đồng chí chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, mau chóng khỏe mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: THU THẢO

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện. Hàng năm, vào dịp Tết Trung thu, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và khu dân cư đều quan tâm, chăm lo, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Năm nay, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có Thư gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà Trung thu tặng các bệnh nhi

Tại các bệnh viện, đồng chí Trịnh Văn Quyết động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị bệnh nhi. Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em ngày càng được quan tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị 2 bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho trẻ em trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị 2 bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng, khai thác bệnh án điện tử, phục vụ theo dõi sức khỏe trẻ em liên tục từ nhỏ đến khi trưởng thành. Qua đó, tăng cường tư vấn, chăm sóc sức khỏe từ xa, giúp gia đình chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trò chuyện, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: PHẠM HÙNG

* Cũng trong sáng 24-9, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực, đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trò chuyện cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: TRẦN CHIẾN

Sau khi trao quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trò chuyện, động viên và tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trò chuyện, động viên bệnh nhi. Ảnh: GIA THẮNG

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về huyết học và truyền máu, có nhiệm vụ khám, điều trị các bệnh lý về máu cho người bệnh trên cả nước. Hiện Viện thường xuyên có khoảng 350 bệnh nhi điều trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà Trung thu đến các bệnh nhi. Ảnh: GIA THẮNG