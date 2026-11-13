Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ảnh của TTXVN về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tối 13/11/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các đại biểu tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN