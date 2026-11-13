Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ảnh của TTXVN về Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)