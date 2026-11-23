Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu TP.HCM dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) - Ảnh: Quang Định

Tham dự đoàn, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Cùng các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Quang Định

Đoàn đại biểu TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn; cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Đi cùng đoàn còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM; lãnh đạo các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh; chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Việt Dũng

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chư vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngã Ba Giồng là địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sự hy sinh anh dũng của nhiều chiến sĩ cách mạng. Sau cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp lập trường bắn tại đây để hành quyết các chiến sĩ yêu nước. Trong số những người đã ngã xuống có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Văn Cừ; Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước.

Di tích Ngã Ba Giồng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn), trưa 23-11 - Ảnh: Thuận Văn

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940, gắn với cuộc đấu tranh của nhân dân vùng đất 18 thôn vườn trầu. Di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa và quân sự, phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân Hóc Môn trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập.

Tại đây, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi tặng những phần quà đến các gia đình thân nhân chiến sĩ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh: Khánh Toàn

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2026). Chương trình nhằm tôn vinh ý nghĩa to lớn của Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, lòng yêu nước sâu sắc, khí phách anh hùng của quân và dân Nam Bộ.