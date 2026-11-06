Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Tham dự chương trình kỷ niệm có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Các đại biểu tham dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Các đại biểu tham dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.