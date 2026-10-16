Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Hội nghị được kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự.
Tới dự điểm cầu ở Trung ương có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-lanh-dao-dang-nha-nuoc-mttq-viet-nam-du-hoi-nghi-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4.html