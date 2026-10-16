Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Tới dự điểm cầu ở Trung ương có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị quán triệt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Quang Vinh