Lãnh đạo Đảng, Nhà nước điện chia buồn về vụ xả súng tại Ba Lan

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Được tin vụ xả súng tại thành phố Krakow, Cộng hòa Ba Lan ngày 7/11/2026 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Karol Nawrocki, Thủ tướng Donald Tusk.

Trước đó, chiều 7/11 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại Krakow, thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, khiến 5 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, trong đó có cả cảnh sát.

Theo người phát ngôn cảnh sát Krakow, tay súng đã bị lực lượng chức năng "vô hiệu hóa" và đưa đến bệnh viện.

Vụ tấn công diễn ra gần quảng trường khu chợ chính của Krakow. Những phát súng được bắn ra từ một chiếc ôtô đang tiến đến từ đường Slawkowska./.