Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Dự lễ có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM).

Tham dự còn có Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; các cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quận 10; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng học tập, chiến đấu, công tác, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Theo chương trình, sau lễ viếng, Thủ tướng cùng các đại biểu dự lễ truy điệu. Hài cốt các liệt sĩ sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

>> Một số hình ảnh dâng hoa, dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương

Đoàn đại biểu Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM, do đồng chí Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG