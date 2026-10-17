Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 17/10-14/11, đợt 2 từ 20-21/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Từ 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, cho ý kiến 4 dự án luật khác. Trong những dự án luật trình Quốc hội thông qua có nhiều nội dung rất quan trọng, như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội… cũng là những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua.

4 dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, trong đó có Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026 và dự toán năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027…