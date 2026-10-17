Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham gia có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét 57 nội dung, nhóm nội dung; dự kiến thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe: Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác.