Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17-10, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-dai-bieu-quoc-hoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post876984.html