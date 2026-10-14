Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể Nhân dân tiễn đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang TP.HCM

Sáng 14/10, sau lễ viếng và truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), đoàn xe lần lượt đưa hài cốt 731 liệt sĩ rời nơi tìm thấy, hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng đô thị, những người lính đã có hành trình trở về với đất mẹ. Các anh được đón về nơi an nghỉ trong sự thành kính, tiếc thương và lòng biết ơn của đồng chí, đồng đội cùng Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển hài cốt lên xe về Nghĩa trang TP.HCM (Ảnh: BTC)

Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về phía TP.HCM còn có các nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, cùng đại diện các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và gia đình người có công với cách mạng.

Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TP.HCM di chuyển hài cốt về Nghĩa trang TP.HCM.

Video Đoàn Lãnh đạo, đại biểu di chuyển các hài cốt lên xe về Nghĩa trang TP.HCM.

Người dân đứng trải dài quanh các cung đường mà đoàn xe đi qua.

Tại nghĩa trang TPHCM, các lực lượng tiếp nhận hài cốt từ đoàn xe, cẩn trọng di chuyển đến khu vực huyệt mộ. Đội danh dự cùng các lực lượng phục vụ buổi lễ vào vị trí, chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa đến Nghĩa trang TP.HCM.

Lãnh đạo, đại biểu có mặt chứng kiến nghi thức hạ huyệt.

Không khí buổi lễ lắng lại khi nghi thức hạ huyệt được tiến hành. Sau các thủ tục trang trọng, hài cốt các liệt sĩ được đưa xuống huyệt mộ trong sự chứng kiến của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM và các đại biểu, Nhân dân.

Các hài cốt liệt sĩ đầu tiên được đưa đến nghĩa trang. (Ảnh: BTC)

Sau nghi thức hạ huyệt, các đại biểu lần lượt dâng hương, rải hoa, đặt những nắm đất xuống phần mộ để tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, những nén hương được thắp lên thay lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Mỗi nắm đất, mỗi cánh hoa được đặt xuống là sự tưởng nhớ đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho ngày đất nước thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Theo thông tin tại buổi lễ, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, trong đó có các liệt sĩ gắn với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Gần sáu thập kỷ trôi qua, thời gian và điều kiện chiến tranh khiến phần lớn hài cốt chưa xác định được đầy đủ danh tính, quê quán. Những di vật còn lại được tìm thấy trong quá trình quy tập như ảnh cũ, lược, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình tông và dép cao su gợi nhắc về cuộc sống của những người lính trước khi nằm lại giữa lòng thành phố.

Việc an táng các liệt sĩ đánh dấu một chặng đường trong hành trình tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh trở về nơi an nghỉ. Công tác xác định danh tính vẫn tiếp tục được thực hiện với hy vọng tìm lại thân nhân, quê hương cho các anh.

Trong phút mặc niệm tại nghĩa trang, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao của những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Video toàn cảnh hành trình di chuyển của đoàn xe từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang TP.HCM.