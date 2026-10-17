Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam - Người đã đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam và để lại tư tưởng lý luận sâu sắc về xây dựng Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; Đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15/11 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Việc này nhằm hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.