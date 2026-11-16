Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành thăm gian hàng đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng

Chiều 16/11, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tham quan các gian hàng ở Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành và lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Đoàn tham quan có ông Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Hoàng Minh Sơn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía Bộ Xây dựng, có ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, nghe giới thiệu về các công nghệ mới như máy khoan hầm, UAV đa cánh quạt, máy quét SLAM LiDAR cầm tay thời gian thực, hệ thống LiDAR hàng không chủ lực…

Đại diện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giới thiệu với các đại biểu về hệ thống thu soát vé tự động VNPT AFC.

Tại gian hàng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), các đại biểu đã được nghe giới thiệu về hệ thống giao nhận cổng tự động (smart gate) và công nghệ căn chỉnh xe tự động hoàn toàn bằng AI (eCPS).

Ông Hà Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) giới thiệu với các đại biểu về công nghệ quan trắc sức khỏe công trình (SHM).

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng JSC), các đại biểu đã nghe giới thiệu về việc Vĩnh Hưng phối hợp với Tập đoàn Vossloh để "nội địa hóa" hệ thống phụ kiện đường sắt, hệ thống ghi chuyển hướng.

Tại gian hàng của Tập đoàn FECON, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về công nghệ robot đào hầm TBM.

Đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chia sẻ với các đại biểu về việc ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế vật liệu xây dựng.

Tại gian hàng của Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC, các đại biểu nghe giới thiệu về giải pháp định danh và xác thực sinh trắc học toàn trình ứng dụng trong lĩnh vực hàng không.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (thiết bị khảo sát UAV) mang đến sự kiện các công nghệ: UAV hỗ trợ công trình xây dựng; hệ thống điều khiển đèn giao thông thích ứng và ma trận nhu cầu, lấy dữ liệu từ camera để vẽ lại bản đồ di chuyển của người dân, hỗ trợ công tác điều phối luồng giao thông.

Ông Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn về giải pháp thi công cầu vòm thép vượt biển Rạch Giá.

Dịch Phong