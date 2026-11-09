Lãnh đạo đảng Dân chủ ủng hộ luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Ngày 8/11, phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lạm dụng quyền lực, làm suy giảm an ninh quốc gia và thúc đẩy cuộc chiến tại Iran một cách tùy tiện, thiếu thận trọng và gây tốn kém.

Theo ông Jeffries, cuộc xung đột đẩy giá cả hàng hóa tại Mỹ tăng cao, đồng thời khiến đất nước đối mặt với nhiều rủi ro an ninh hơn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Getty)

Ông Jeffries cho biết nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện dự kiến thảo luận về nghị quyết luận tội vào ngày 10/11. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của họ kể từ khi giành chiến thắng tại cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Kể từ sau cuộc bầu cử, áp lực yêu cầu cách chức người đứng đầu Lầu Năm Góc ngày càng gia tăng và nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cả hai đảng. Cuộc chiến với Iran, vốn được ông Hegseth hậu thuẫn, được xem là một trong những yếu tố góp phần khiến đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky tuyên bố ông chắc chắn sẽ một lần nữa đưa ra điều khoản luận tội khi Hạ viện hoạt động trở lại. Ông Massie sẽ rời Quốc hội sau khi thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đối thủ nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

Là một trong những nghị sĩ thường xuyên chỉ trích ông Trump, ông Massie từng tìm cách luận tội Bộ trưởng Hegseth ngay từ giai đoạn đầu cuộc xung đột với cáo buộc tiến hành cuộc chiến chống Iran mà không được Quốc hội chấp thuận.

Trước đó, ông Massie cũng kêu gọi Tổng thống Trump sớm sa thải ông Hegseth, qua đó tạo điều kiện để Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn người kế nhiệm trước khi đảng Dân chủ chính thức nắm quyền vào tháng 1.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định không có ý định thay thế ông Hegseth, đồng thời đánh giá bộ trưởng này đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 8/11, ông Trump tiếp tục công khai bảo vệ người đứng đầu Lầu Năm Góc. Phát biểu với báo giới tại Florida, Tổng thống Mỹ cho rằng ông Hegseth giữ vai trò quan trọng trong việc giúp Washington về cơ bản giành chiến thắng trong hai cuộc chiến, gồm xung đột với Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro tại Venezuela.

(Nguồn: Bloomberg)