Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam gửi điện chia buồn sau vụ xả súng tại Ba Lan

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm xả súng tại Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Được tin vụ xả súng tại thành phố Krakow, Cộng hòa Ba Lan ngày 7-11 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 9-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Karol Nawrocki, Thủ tướng Donald Tusk.

Trước đó, TTXVN đưa tin, một vụ xả súng đã xảy ra gần quảng trường Chợ Chính thành phố Krakow, Ba Lan chiều 7-11. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương, trong đó có cả nhân viên cảnh sát. Nghi phạm nổ súng đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa đến bệnh viện.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo nước này sẽ tổ chức 2 ngày quốc tang sau vụ xả súng nghiêm trọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong vụ việc. Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là ở Krakow, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực hiện trường và tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.