Lãnh đạo Dabaco (DBC) mua 2 triệu cổ phiếu DBC giữa lúc thị giá giảm gần 40%

Lãnh đạo Dabaco mua 2 triệu cổ phiếu DBC giữa lúc thị giá giảm gần 40%

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã ck: DBC), vừa hoàn tất mua 2 triệu cổ phiếu DBC, nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên 1,54% vốn điều lệ.

Theo công bố, bà Nguyễn Thị Thu Hương đã mua vào 2 triệu cổ phiếu DBC trong thời gian từ ngày 6/10 đến 14/10/2026, theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hương tại Dabaco tăng từ 1,08% lên 1,54% vốn điều lệ.

Động thái mua cổ phiếu của lãnh đạo Dabaco diễn ra trong bối cảnh thị giá DBC có nhịp giảm đáng kể. Từ ngày 4/2 đến ngày 14/10/2026, cổ phiếu này giảm 39,9%, từ 25.540 đồng xuống còn 15.350 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm sâu

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 4.252,8 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Dù nguồn thu được mở rộng, áp lực giá vốn neo cao đã khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp 20,8%, lùi từ mức 825 tỷ đồng xuống còn gần 653,4 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động này, các khoản chi phí đồng loạt gia tăng cũng tạo sức ép lớn lên bức tranh tài chính. Cụ thể, chi phí tài chính tăng lên mức gần 85,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 15,7% lên hơn 148,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,2% lên hơn 133,6 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính và thu nhập khác dù tăng trưởng nhưng tỷ trọng đóng góp không đáng kể, lần lượt đạt 30,2 tỷ đồng và 8,7 tỷ đồng.

Sự phình to của các khoản chi phí kết hợp cùng biên lợi nhuận thu hẹp khiến Dabaco báo lãi ròng quý II/2026 chỉ đạt hơn 289,1 tỷ đồng, sụt giảm 43% so với kỳ báo cáo năm 2025. Ban lãnh đạo công ty lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá lợn hơi trên thị trường suy giảm so với năm trước, làm lu mờ kết quả kinh doanh khả quan của các mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gà và dầu thực vật.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, tập đoàn nông nghiệp này mang về hơn 8.377 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 663,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng 12,8% về doanh thu nhưng giảm 34,7% về lợi nhuận.

Năm 2026, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu 29.311 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 25,9%. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, Dabaco đã thực hiện khoảng 28,6% kế hoạch doanh thu và 59,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.