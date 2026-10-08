Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ trì diễn đàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí sôi nổi với hơn 10 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp từ cán bộ, hội viên phụ nữ. Các ý kiến tập trung vào nhóm vấn đề thiết thân như: chế độ chính sách, giải quyết việc làm, nguồn vốn vay ưu đãi, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế.

Trăn trở về bài toán thoát nghèo, chị Hiên Thị Vân (xã La Dêê) cho biết, một số phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số diện hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa xác định được hướng đi do hạn chế về đất sản xuất, nguồn vốn và kỹ năng. Chị mong muốn thành phố có chương trình hỗ trợ sinh kế sát thực tế.

Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số phát biểu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong khi đó, chị Hồ Thị Thảo (dân tộc Co, xã Thạnh Bình) kiến nghị thành phố có các giải pháp đào tạo kỹ năng công nghệ thực chất để phụ nữ miền núi ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm bản địa.

Đại diện phụ nữ xã Bến Giằng đề nghị có cơ chế hỗ trợ chị em biến các giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, giúp tìm đầu ra ổn định cho nông sản, dược liệu và hàng thủ công.

Lắng nghe các ý kiến, bà Lê Thị Nam Phương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, bản sắc văn hóa chính là “tài nguyên” quý giá để phụ nữ khai thác làm giàu. Hiệp hội khuyến khích chị em tham gia cộng đồng trực tuyến của đơn vị để mở rộng cơ hội giao thương.

Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ thoát nghèo mà phải tạo điều kiện để chị em có việc làm ổn định, được trang bị kiến thức và tiếp cận nguồn lực hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh lưu ý, hệ thống chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã đầy đủ, song khâu tuyên truyền cần đi trước một bước để giúp hội viên nắm bắt và thụ hưởng quyền lợi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trả lời tại diễn đàn. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao sự chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Đồng thời, khẳng định lãnh đạo thành phố luôn đặt niềm tin và tạo mọi điều kiện để phụ nữ làm chủ cuộc sống. Lãnh đạo thành phố yêu cầu sau diễn đàn, các kiến nghị phải được cụ thể hóa thành hành động, tránh tình trạng vướng mắc còn tồn tại và được kiến nghị ở các kỳ đối thoại sau.