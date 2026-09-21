Lãnh đạo cực hữu Pháp chỉ trích Nga tịch thu tài sản châu Âu

Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) Marine Le Pen và Chủ tịch RN Jordan Bardella ngày 19/9 ra tuyên bố chung phản đối động thái của Moskva sau khi Nga đưa hoạt động tại nước này của tập đoàn bán lẻ Pháp Auchan và tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé vào diện quản lý tạm thời.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thế lực nước ngoài, trong trường hợp này là Nga, tìm cách trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt chính sách của đất nước thông qua đe dọa, uy hiếp, gây bất ổn hoặc sức ép tâm lý", bà Le Pen và ông Bardella tuyên bố.

Hai lãnh đạo RN cho rằng động thái này diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng xấu đi.

Họ dẫn vụ tấn công bằng thiết bị bay mang thuốc nổ bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle tại Đức, sự việc mà giới chức Đức quy trách nhiệm cho Nga, cùng những cảnh báo gần đây về hoạt động gây bất ổn nhằm vào các nước ủng hộ Ukraine.

Bà Le Pen và ông Bardella kêu gọi Pháp tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược, các cơ sở nhạy cảm và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Hai người cũng bày tỏ đoàn kết với các nước châu Âu bị nhắm tới trong những hoạt động phá hoại hoặc gây bất ổn bị nghi liên quan đến Nga.

"Chính sách đối ngoại của Pháp được quyết định tại Paris", 2 lãnh đạo RN tuyên bố, khẳng định chính sách này không thể do Nga hay bất kỳ nước nào khác quyết định.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 18/9 tổ chức cuộc gặp với các lãnh đạo chính trị Pháp để thảo luận về những mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Bà Le Pen không tham dự, trong khi ông Bardella có mặt tại cuộc gặp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/9 ký nghị định đưa hoạt động tại Nga của Nestlé, Auchan cùng một số doanh nghiệp phương Tây khác dưới quyền quản lý tạm thời của công ty Nga L.E.V. Management.

Cơ chế này từng được Nga áp dụng với một số doanh nghiệp phương Tây sau khi nhiều công ty rút khỏi thị trường nước này.

Các doanh nghiệp Pháp như Danone và tập đoàn bia Đan Mạch Carlsberg từng bị đặt dưới quyền quản lý tạm thời trước khi tài sản được chuyển giao hoặc bán cho chủ sở hữu Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva coi động thái này là phản ứng trước những "hành động thù địch" của châu Âu, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và sự hỗ trợ dành cho Ukraine.