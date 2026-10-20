Lãnh đạo Cục Công nghiệp làm việc với Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC)

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Văn phòng Cục, Phòng Công nghiệp hỗ trợ và Phòng Khuyến công thuộc Cục Công nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện IDC báo cáo về cơ cấu tổ chức, hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất và trang thiết bị; đồng thời thông tin kết quả hợp tác với doanh nghiệp, đối tác quốc tế. Các đại biểu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật, mở rộng dịch vụ, tăng cường tính tự chủ của Trung tâm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC)

Chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình ghi nhận nỗ lực của IDC trong duy trì hoạt động, mở rộng dịch vụ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và sắp xếp cơ sở vật chất.

Phó Cục trưởng nhấn mạnh việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm cần chú trọng những giá trị thực tế mang lại cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp, thay vì chỉ dựa vào quy mô cơ sở vật chất, trang thiết bị hay số lượng hoạt động được tổ chức.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp nhấn mạnh, hiệu quả hoạt động của Trung tâm không chỉ được đánh giá thông qua quy mô cơ sở vật chất, số lượng thiết bị hay các hoạt động được tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp. (Ảnh: Lý Quốc Thịnh)

Theo đó, IDC được đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức và nhân lực, nhất là khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ về khuyến công; đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, trang thiết bị và xây dựng phương án khai thác phù hợp, đúng quy định.

Trung tâm cũng cần phát triển các dịch vụ kỹ thuật có thế mạnh, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới và nâng cao năng lực sản xuất.

Tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2027 - 2030

Về hợp tác quốc tế, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình đề nghị IDC tiếp tục phát huy các chương trình hợp tác với Samsung, Toyota và các đối tác Hàn Quốc gồm KITECH, KATECH, KICET; tập trung vào kết quả đào tạo, tư vấn cải tiến sản xuất, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2027 - 2030, xác định lĩnh vực ưu tiên, phương án khai thác tài sản, phát triển nhân lực, mở rộng dịch vụ và hợp tác doanh nghiệp, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình thực hiện khả thi.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp xác định định hướng lâu dài là phát triển IDC thành đơn vị hỗ trợ công nghiệp có năng lực kỹ thuật, hoạt động hiệu quả, tạo được uy tín với doanh nghiệp và đóng góp vào nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Cục trưởng đề nghị lãnh đạo IDC tiếp thu các ý kiến, cụ thể hóa thành kế hoạch hành động và báo cáo kết quả triển khai trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình tặng hoa cho CBCNV nữ IDC nhân dịp 20/10 ( Ảnh: Lý Quốc Thịnh)

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình cũng tặng hoa, gửi lời chúc mừng và ghi nhận đóng góp của các nữ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm IDC.