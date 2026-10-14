Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm, động viên học viên lớp đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng máy CAND năm 2026

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao đổi với các giảng viên và học viên khóa đào tạo.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Quản lý lớp báo cáo tình hình tổ chức, triển khai chương trình đào tạo, Đại tá Nguyễn Văn Tăng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tham mưu, tổ chức lớp học. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Ban Quản lý lớp chủ động làm tốt công tác tổ chức, quản lý học viên; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ đào tạo. Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình học tập, thực hành; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với đội ngũ giảng viên, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu bám sát nội dung, chương trình đào tạo, truyền đạt kiến thức khoa học, dễ hiểu, gắn lý thuyết với thực tiễn công tác. Chú trọng hướng dẫn thực hành, trực tiếp uốn nắn thao tác chưa đúng, giúp học viên nâng cao kỹ năng điều khiển, vận hành và xử lý tình huống, làm chủ phương tiện thủy.

Thăm hỏi, tặng quà, động viên các học viên, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định; tích cực nghiên cứu, trao đổi những vấn đề chưa rõ, nhất là các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Quá trình thực hành phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giảng viên và quy trình bảo đảm an toàn; sau khóa học vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công tác tại đơn vị, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng sử dụng phương tiện thủy, phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.