Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng làm việc với Công an phường Điện Bàn Đông

Đại tá Trần Minh Nguyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Trung tá Trần Văn Hòa - Trưởng Công an phường Điện Bàn Đông báo cáo tình hình, đặc điểm địa bàn và kết quả công tác thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu Công an phường Điện Bàn Đông chủ động rà soát toàn bộ các chỉ tiêu công tác được giao, làm rõ những chỉ tiêu cần tập trung hoàn thành đúng tiến độ, xác định giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB), để thực sự trở thành “cơm ăn, nước uống” hằng ngày. Công tác NVCB phải thực chất, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối không hình thức, đối phó. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, nhất là dư luận liên quan đến việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương; kịp thời phát hiện các luồng dư luận trái chiều, phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị, an ninh kinh tế; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đại tá Trần Minh Nguyên với Công an phường Điện Bàn Đông.

Lãnh đạo Công an TP cho rằng, lực lượng Công an phường Điện Bàn Đông phải chủ động nhận diện để “đi trước” tội phạm, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ANTT. Tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng trên địa bàn để triệt tiêu, kéo giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Song song đó, phường tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại từng tổ dân phố, khu dân cư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác, quy chế làm việc của Công an TP và đơn vị, không để xảy ra sai phạm. Công an phường cần đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia và dữ liệu nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.