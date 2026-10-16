Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, động viên cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 10/10/2026, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh, phá án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Phạm Văn Linh (sinh năm 1994, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực tổ 39, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình truy bắt, Thiếu tá Nguyễn Hà Chiến bị đối tượng chống trả quyết liệt, thúc cùi chỏ vào vùng bụng bên phải. Dù bị đau, đồng chí vẫn tiếp tục cùng tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ, đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh, mở rộng vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến ngày 14/10/2026, do tình trạng đau tức vùng bụng bên phải kéo dài, đồng chí Chiến đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai kiểm tra. Kết quả siêu âm và chụp X-quang cho thấy đồng chí bị rạn gãy cung trước xương sườn VI, VII bên phải. Hiện sức khỏe đồng chí đã tạm thời ổn định, được chỉ định điều trị, theo dõi tại nhà.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Nguyễn Hà Chiến.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần Thiếu tá Nguyễn Hà Chiến và gia đình; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên quyết của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên những trường hợp bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.