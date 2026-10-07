Lãnh đạo Công an thành phố làm việc với 2 cơ sở cai nghiện ma túy

Quang cảnh buổi làm việc.

Chuyến kiểm tra được thực hiện theo chương trình công tác định kỳ của Công an thành phố, tập trung rà soát việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý học viên, điều trị, giáo dục, phục hồi hành vi và các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện.

Tại các đơn vị, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác cai nghiện; công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, điều trị cho học viên; việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng kiểm tra các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm nội quy, quy chế, bảo đảm môi trường điều trị, học tập và sinh hoạt ổn định cho học viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 Cơ sở cai nghiện ma túy đã thông tin về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý, điều trị, giáo dục học viên; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai trong thời gian tới.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Hà Lai ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ sở cai nghiện. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, duy trì nền nếp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, phục hồi cho người nghiện ma túy.

Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay, Đại tá Nguyễn Hà Lai đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 2 Cơ sở cai nghiện ma túy trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả việc đưa chất cấm, vật cấm vào cơ sở; siết chặt công tác quản lý học viên, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý, thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với những tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, Đại tá Nguyễn Hà Lai lưu ý các cơ sở cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, tư vấn tâm lý, hỗ trợ học viên thay đổi nhận thức, hành vi; nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi chức năng, lao động trị liệu và dạy nghề. Đây được xem là những giải pháp quan trọng giúp người nghiện ma túy từng bước ổn định tâm lý, hình thành kỹ năng sống, tạo nền tảng vững chắc để tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý sau cai, tạo điều kiện cho người hoàn thành chương trình cai nghiện tiếp cận việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai khẳng định, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng quản lý, điều trị và giáo dục học viên; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, văn minh, lành mạnh và không ma túy.