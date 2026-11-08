Lãnh đạo Công an Lâm Đồng thăm hỏi, động viên cán bộ Công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe Đại úy Nguyễn Văn Hùng tại Bệnh viện Đa khoa An Phước

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của Đại úy Nguyễn Văn Hùng. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của Đại úy Hùng cùng tập thể Công an phường Phan Thiết trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Để kịp thời động viên cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Mười đã trao tặng Đại úy Nguyễn Văn Hùng 10 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an tỉnh. Cá nhân đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trao tặng thêm kinh phí hỗ trợ, góp phần động viên Đại úy Hùng yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.

Đại tá Trần Văn Mười trao quà từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và ân cần động viên gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hùng

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 7/11, Công an phường Phan Thiết tiếp nhận tin báo về đối tượng Hoàng Lâm Chiến (Sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 9, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện say xỉn, gây mất trật tự công cộng tại khu vực chợ trên địa bàn.

Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Công an phường Phan Thiết nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động và yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng Chiến không chấp hành, có thái độ hung hãn, bất ngờ lấy dao tại một sạp hàng gần đó tấn công Tổ công tác, khiến Đại úy Nguyễn Văn Hùng bị thương nặng ở hai tay.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an phường Phan Thiết đã triển khai lực lượng, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Hoàng Lâm Chiến đưa về trụ sở Công an phường xử lý. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Hoàng Lâm Chiến tại trụ sở Công an phường Phan Thiết

Sự thăm hỏi, chăm lo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tận tụy vì công việc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.