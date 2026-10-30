Lãnh đạo CLB Thanh Hóa nói gì về việc công khai mã QR kêu gọi ủng hộ?

Ngày 27/10, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa công khai mã QR tiếp nhận sự ủng hộ dành cho đội bóng.

Trong thông điệp gửi tới cộng đồng, CLB cảm ơn các cổ động viên, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đồng hành trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi tiếp tục chung tay, góp sức duy trì hoạt động và phát triển đội bóng.

Thông điệp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là cách chia sẻ khó khăn với đội bóng quê hương. Trong khi đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp chủ sở hữu, cách quản lý tiền đóng góp và cơ chế công khai việc sử dụng nguồn lực.

“Không thể chỉ dựa vào một doanh nghiệp”

Khó khăn của bóng đá Thanh Hóa đã được đề cập tại cuộc làm việc ngày 8/10, khi ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng các ngành liên quan nghe báo cáo về tình hình đội bóng.

CLB Thanh Hóa đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ sở vật chất và nguồn tài chính phục vụ CLB còn nhiều khó khăn. Hệ thống dàn đèn tại sân vận động tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cấp phép của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, kinh phí duy trì đội bóng còn hạn chế, CLB chưa tìm kiếm được hợp đồng tài trợ lớn.

Ông Đầu Thanh Tùng đánh giá, các điều kiện hiện tại mới đáp ứng yêu cầu trước mắt của mùa giải 2026-2027, chưa thể bảo đảm khả năng duy trì đội bóng trong những mùa giải tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các ngành liên quan phối hợp với CLB tháo gỡ khó khăn, đồng thời làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, công tác đào tạo trẻ và phương án xã hội hóa.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng đoàn đội 1 - CLB Thanh Hóa.

Về phía CLB, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng đoàn đội 1 - CLB Thanh Hóa, cho biết quá trình tiếp nhận và điều hành CLB đặt ra nhiều công việc cần giải quyết trong thời gian ngắn, từ cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của cầu thủ đến củng cố lực lượng và ổn định tổ chức.

Theo ông Đức, lãnh đạo CLB đã ưu tiên sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục phục vụ sinh hoạt, cải thiện điều kiện dinh dưỡng và triển khai công tác chuyên môn, tổ chức đội bóng.

Tuy nhiên, ông Đức cho rằng những thay đổi này mới là bước đầu. Để phát triển ổn định, đội bóng cần nền tảng tài chính, cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo và cơ chế quản trị phù hợp.

“Nếu muốn xây dựng CLB Thanh Hóa phát triển bền vững trong nhiều năm thì không thể chỉ dựa vào nguồn lực của một doanh nghiệp”, ông Đức chia sẻ.

Ông cũng cho biết lãnh đạo CLB đã đề xuất với Chủ tịch CLB việc chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng và được đồng ý. Theo ông, mục đích là giúp người hâm mộ, doanh nghiệp và những người yêu bóng đá Thanh Hóa hiểu rõ hơn tình hình đội bóng, từ đó có thêm sự đồng hành trong thời gian tới.

Minh bạch nguồn đóng góp

Cùng với việc công khai mã QR, CLB Thanh Hóa cam kết các nguồn lực đóng góp sẽ được ghi nhận, quản lý minh bạch và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động, sự phát triển của đội bóng.

CLB Thanh Hóa gửi lời cảm ơn tới cá nhân, tập thể đồng hành cùng đội bóng.

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh việc tiếp nhận tiền ủng hộ trực tiếp từ cộng đồng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Các vấn đề liên quan đến đơn vị tiếp nhận, phương thức quản lý, mục đích sử dụng và việc công bố kết quả thu, chi là những nội dung được người hâm mộ quan tâm.

Trong cuộc trao đổi trước đó, ông Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh rằng niềm tin của cộng đồng phải được xây dựng bằng hành động thực tế. Ông cho rằng CLB cần hoạt động có trách nhiệm, có kế hoạch cụ thể và chứng minh hiệu quả trong từng bước phát triển.

CLB Thanh Hóa đẩy mạnh việc tìm kiếm nhà tài trợ, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình đồng hành thiết thực.

Đối với việc huy động nguồn lực xã hội, ông Đức cho biết CLB sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà tài trợ, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình đồng hành thiết thực.

Theo ông, người hâm mộ có thể ủng hộ đội bóng bằng nhiều hình thức, từ đến sân cổ vũ, mua vé, sử dụng sản phẩm chính thức của CLB đến kết nối đối tác hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bài toán dài hạn của bóng đá xứ Thanh

Ngoài việc tìm kiếm nhà tài trợ và mở rộng hợp tác thương mại, ông Nguyễn Văn Đức cho biết CLB mong muốn nghiên cứu các mô hình hợp tác dài hạn, trong đó phương án góp vốn hoặc trở thành cổ đông có thể được xem xét khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và phù hợp với phương án quản trị được phê duyệt. Đây là định hướng được đề cập, chưa đồng nghĩa với quyết định triển khai mô hình cổ đông.

Tại cuộc làm việc ngày 08/10, ông Đầu Thanh Tùng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và CLB để tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chờ phát sinh vấn đề mới xử lý.

CLB Thanh Hóa đang gặp khó khăn về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, trong đó hệ thống dàn đèn tại sân vận động tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cấp phép của AFC.

Trước mắt, các nhiệm vụ được đặt ra gồm hoàn thiện cơ chế sử dụng sân vận động tỉnh, tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, đồng thời làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, đào tạo trẻ và phương án huy động xã hội hóa.

Những nội dung này cho thấy bài toán phát triển của CLB Thanh Hóa bao gồm nhiều yếu tố, từ nguồn lực tài chính, điều kiện cơ sở vật chất đến cơ chế quản trị và khả năng huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.

Việc công khai mã QR mở thêm một kênh tiếp nhận sự ủng hộ của người hâm mộ. Cùng với đó, cam kết quản lý và sử dụng nguồn đóng góp đúng mục đích, cũng như kế hoạch phát triển lâu dài, sẽ là những nội dung được quan tâm trong quá trình CLB triển khai các hoạt động tiếp theo.