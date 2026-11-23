Lãnh đạo API xin từ nhiệm

CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã ck: API) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Nguyễn Đức Quân. Theo đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Đức Quân cho biết lý do rút khỏi HĐQT là vì lý do cá nhân. Đơn có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Không chỉ tại API, ông Nguyễn Đức Quân cũng xin rút khỏi HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS). Việc từ nhiệm tại APS sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế và từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái APEC. Tại API, ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT trước khi từ nhiệm vào đầu tháng 6/2026. Hiện ông Nguyễn Đức Quân là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã ck: IDJ), Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Apec Group và Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (mã ck: CSC).

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Đỗ Lăng vừa đăng ký bán tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái APEC do ông sáng lập. Cụ thể, ông Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu APS do ông Lăng nắm giữ sẽ giảm từ 11,87 triệu đơn vị, tương ứng 14,3% vốn điều lệ, xuống còn 1,787 triệu cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn APS.

Tại API, ông Nguyễn Đỗ Lăng cũng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, nếu hoàn tất, sở hữu của ông tại doanh nghiệp này dự kiến giảm từ 16,48 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,6% vốn, xuống còn gần 6,48 triệu cổ phiếu, tương đương 7,71%.

Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/11 đến 4/12/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.