Tại trụ sở Chính phủ, cùng dự gặp mặt có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và các đồng chí giám đốc, hiệu trưởng một số trường, đại học trong cả nước.

Đặc biệt, tham dự chương trình có 70 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, trong đó có nhiều thầy giáo, cô giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu và báo cáo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đội ngũ nhà giáo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cho đội ngũ nhà giáo trong cả nước.

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2026-2027, Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận:

"Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với sự nghiệp trồng người".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với những kết quả tốt đẹp của năm học 2025-2026, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, nhằm ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc, tận tụy, tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 45 nhà giáo mầm non, 48 nhà giáo tiểu học, 49 nhà giáo trung học cơ sở, 55 nhà giáo trung học phổ thông, 47 nhà giáo thuộc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 86 nhà giáo giáo dục đại học và 5 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục khác, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Những con số ấy cho thấy sự đa dạng, phong phú của đội ngũ được tôn vinh, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến các đô thị, từ bậc học mầm non đến các giảng đường đại học. Trong số 335 nhà giáo tiêu biểu năm nay, có 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và dự gặp mặt hôm nay. Cùng tham dự có 31 đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó 03 đại biểu đồng thời được tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 2.206 nhà giáo tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh. Còn nhiều thầy cô có nhiều thành tích nhưng chưa có dịp được tuyên dương, vẫn lặng lẽ gìn giữ ngọn lửa yêu nghề ở những nơi thuận lợi cũng như nơi còn nhiều gian khó. Có những đóng góp được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những cống hiến được đo bằng sự tiến bộ của từng học trò, bằng một ước mơ được nâng đỡ, một cơ hội học tập được mở ra. Tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu hôm nay vì thế cũng là bày tỏ lòng tri ân đối với cả một đội ngũ đang bền bỉ vun đắp tương lai đất nước.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam. Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng, bởi càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp đỡ để biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và lựa chọn điều đúng đắn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu sáng hôm nay, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, chia sẻ để các thầy cô tiêu biểu tham dự trực tiếp cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc cùng thống nhất nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người thầy trước những yêu cầu về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới và sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Khi giáo dục đào tạo được nâng lên một tầm cao mới là "Quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc" thì đó không chỉ là xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục đào tạo, của nhà giáo mà còn là yêu cầu lịch sử, là sự trao gửi truyền thống hun đúc hiền tài hàng ngàn năm của dân tộc cho giáo dục đào tạo, cho nhà giáo!

Ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo xin hứa, tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử, giáo dục học sinh, sinh viên trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam với chuẩn mực, cốt cách Việt Nam; để nhà giáo và nghề giáo mãi mãi xứng đáng "là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định.

Đồng thời, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn". Sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số học sinh trên lớp đúng theo quy định thì các thầy, cô giáo được toàn tâm làm việc chuyên môn, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Sự kiện ngày hôm nay là dịp để các thầy cô được trực tiếp báo cáo kết quả công tác, chia sẻ những kinh nghiệm, tâm huyết và cả những khó khăn từ thực tiễn dạy học với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban ngành. Mỗi ý kiến, dù bắt đầu từ một lớp học nhỏ, một mái trường nơi biên giới, hải đảo hay một giảng đường đại học, đều có thể gợi mở những vấn đề thiết thực cho việc hoàn thiện chính sách. Chúng tôi tin rằng sự lắng nghe, động viên và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo sẽ tiếp thêm động lực để những quyết tâm, tâm huyết của các thầy cô được chuyển thành hành động, để các chủ trương tốt đẹp đến gần hơn với từng nhà trường, từng thầy cô và người học.

Thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, xúc động chia sẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn: Hôm nay, được có mặt tại đây, được đại diện cho những nhà giáo tiêu biểu trên cả nước chia sẻ đôi điều về nghề nghiệp của mình, đối với tôi là niềm vinh dự, tự hào và cũng là dịp nhìn lại hành trình đã qua với tất cả sự trân trọng.

Tôi đến với nghề giáo viên mầm non bằng tình yêu trẻ thơ và mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào những năm tháng đầu đời của các con. Hơn tám năm công tác, từ những ngày đầu đứng lớp đến khi được giao đảm nhiệm công tác quản lý chuyên môn, rồi trở lại với công việc trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mỗi vị trí đều mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học riêng. Dù ở cương vị nào, tôi luôn tâm niệm rằng: giá trị của người thầy không nằm ở vị trí công tác, mà ở trách nhiệm, sự tận tâm, say mê, tâm huyết và những điều tốt đẹp nhất, tất cả vì học trò thân yêu.

Công tác trong môi trường giáo dục mầm non ở địa bàn miền núi, biên giới, tôi hiểu rằng phía sau mỗi giờ học, mỗi hoạt động vui chơi của trẻ là rất nhiều nỗ lực thầm lặng của giáo viên. Có những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự khác biệt về ngôn ngữ, hoàn cảnh gia đình và điều kiện chăm sóc trẻ. Nhưng chính những khó khăn đó càng thôi thúc tôi phải tìm tòi, không ngừng đổi mới phương pháp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM và từng bước đưa những nội dung giáo dục mới đến gần hơn với trẻ mầm non.

Là giáo viên nam trong môi trường giáo dục mầm non, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhưng bằng tình yêu nghề, trách nhiệm và sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn cố gắng lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm tình yêu nghề và nhiệt huyết cho đồng nghiệp.

Các nhà giáo tiêu biểu dự buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ sở vật chất trường lớp đã từng bước được đầu tư, nâng cấp; chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non, ngày càng được quan tâm, hoàn thiện. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sự quan tâm đó.

Điều tôi trăn trở là làm sao để mọi trẻ em, dù ở thành phố hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đều có cơ hội được tiếp cận giáo dục có chất lượng, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được yêu thương và phát triển toàn diện; đồng thời, giáo viên, nhất là những người công tác ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn, luôn nhận được quan tâm để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, được bảo đảm đời sống và có điều kiện học tập, sáng tạo, cống hiến.

Từ những suy nghĩ và sự cố gắng nỗ lực và kinh nghiệm của bản thân, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số nội dung:

Thứ nhất, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non công tác tại vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Thứ hai, quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và chất lượng.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM phù hợp với thực tiễn.

Được vinh danh hôm nay là niềm tự hào, nhưng với tôi, đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một nhà giáo. Tôi hiểu rằng, một danh hiệu cao quý không phải là điểm kết thúc của hành trình phấn đấu, mà là động lực để mỗi nhà giáo tiếp tục có trách nhiệm cống hiến với nghề nghiệp và cộng đồng.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, đại diện khối giáo dục tư thục phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội: Tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho khối nhà giáo tư thục phát biểu và được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20/11. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiều năm qua đối với khối giáo dục tư thục.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu là một trong những trường ra đời rất sớm, với 35 năm hoạt động. Chúng tôi vinh dự vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với khối tư thục, cũng là một trong những điều Nghị quyết số 71 đã đề cập đến. Tôi xin được chia sẻ một vài trăn trở, băn khoăn của khối giáo viên tư thục:

Tư thục là một khối giáo dục luôn luôn đổi mới, sáng tạo và phát triển, đặc biệt là chuyển đổi số. Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cũng như một số các trường tư thục đã đưa các chương trình giảng dạy quốc tế bằng tiếng Anh. Điều trăn trở trước đây của chúng tôi là bị lệ thuộc vào đội ngũ giáo viên nước ngoài. Nhưng đến nay chúng tôi đã áp dụng mô hình đồng dạy giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam để dần có thể chuyển giao và giáo viên Việt Nam đã bắt đầu giảng dạy các bộ môn bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, để đào tạo được nhóm giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh đòi hỏi chúng ta phải có những chương trình mạnh mẽ hơn nữa và có những chính sách để giáo viên tư thục được công bằng như với giáo viên công lập.

Luật Nhà giáo đã khẳng định sự bình đẳng. Giáo dục tư thục đã được khẳng định là một nguồn lực chính của quốc gia. Tuy nhiên các thầy cô còn thiếu tự tin và phải chịu áp lực rất lớn của xã hội, đặc biệt là của cha mẹ học sinh. Các thầy cô vừa phải nâng cao chuyên môn, vừa phải đảm bảo phần tư vấn cho cha mẹ học sinh ngay cả sau giờ học. Đấy là một trong những áp lực.

Áp lực nữa là khi AI đi vào cuộc sống, đi vào giáo dục, chúng tôi băn khoăn và trăn trở về những vấn đề liên quan đến năng lực tự học, tự điều chỉnh hoặc những năng lực để người thầy sẽ trở thành những người hướng dẫn khi mà AI đã có thể làm chủ được kiến thức.

Vì vậy, tôi xin mạnh dạn đề xuất những nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng khung năng lực giáo viên giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Thứ hai, sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn - sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung chiếc khiên bảo vệ và dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số.

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế hợp tác công - tư để những mô hình trường tư đã được kiểm chứng có thể chia sẻ, nhân rộng cho toàn hệ thống; đồng thời bảo đảm nhà giáo ngoài công lập được thụ hưởng bình đẳng các chính sách phát triển đội ngũ.

Thế hệ giáo viên ngày hôm nay, đặc biệt là giáo viên trẻ, đều rất tâm huyết, sáng tạo, đặc biệt có hai năng lực: Ngoại ngữ và Năng lực về chuyển đổi số. Có lẽ trường tư là một khối rất mạnh mẽ trong việc chuyển đổi và phát triển, hội nhập quốc tế. Chúng tôi xin khẳng định và tự hào rằng người thầy Việt Nam hoàn toàn có thể giảng dạy được các chương trình quốc tế ngay trên mảnh đất quê hương minh nhưng cũng luôn tôn trọng giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

Chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tin tưởng và đã quan tâm phát triển hệ thống giáo dục tư thục. Chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ phụ lòng Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục tư thục để tạo nên một sự hội nhập quốc tế nhưng vẫn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

Trung tá Võ Minh Cảnh, giáo viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an, đại diện cho đội ngũ nhà giáo Công an nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Vinh dự đại diện cho đội ngũ nhà giáo Công an nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Võ Minh Cảnh, giáo viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an, xúc động bày tỏ đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là sự ghi nhận, động viên đối với những người thầy mang trên mình hai sứ mệnh cao quý: Là người chiến sĩ bảo vệ bình yên cuộc sống và là người thầy vun đắp những thế hệ cán bộ Công an tương lai.

Trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thách thức an ninh không còn giới hạn bởi biên giới địa lý hay không gian truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục, đào tạo Công an nhân dân.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cùng với đó, Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra những định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước.

Từ những chủ trương lớn ấy, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Muốn xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại, phải bắt đầu từ đào tạo nguồn nhân lực hiện đại; muốn có những thế hệ cán bộ đủ sức làm chủ tương lai, giáo dục Công an nhân dân phải chủ động đi trước một bước.

Là một giảng viên trực tiếp đứng lớp, tôi có hai năm gắn bó với địa bàn biên giới, tôi càng thấm thía rằng tri thức chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Những trải nghiệm ấy thôi thúc tôi không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng tình huống mô phỏng để đưa thực tiễn nghiệp vụ vào từng bài học.

Từ hành trình ấy, tôi nhận ra rằng: Khát vọng đổi mới của người thầy cần được tiếp sức bằng những điều kiện phát triển tương xứng với yêu cầu của thời đại. Từ thực tiễn giảng dạy, với trách nhiệm của một nhà giáo Công an nhân dân, tôi xin bày tỏ ba khát vọng, cũng là ba đề xuất tâm huyết:

Thứ nhất, xây dựng môi trường giáo dục Công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mô phỏng và các thành tựu khoa học vào giảng dạy, nghiên cứu, huấn luyện nghiệp vụ; từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo thông minh, nơi học viên có thể tiếp thu tri thức và rèn luyện năng lực tư duy, làm chủ công nghệ và xử lý những thách thức an ninh mới.

Thứ hai, mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo Công an nhân dân. Chúng tôi mong muốn có thêm cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại những cơ sở huấn luyện thực thi pháp luật tiên tiến trên thế giới; được tiếp cận phương pháp đào tạo, công nghệ nghiệp vụ hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam. Hội nhập không chỉ để tiếp thu tri thức thế giới, mà còn để từng bước khẳng định vị thế, đóng góp trí tuệ của giáo dục Công an nhân dân Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành nghiệp vụ tại các trường Công an nhân dân. Đặc biệt là các trung tâm mô phỏng, phòng thực hành chuyên dụng, công nghệ huấn luyện tiên tiến, gắn đào tạo với thực tiễn chiến đấu. Muốn người học làm chủ công nghệ hiện đại, trước hết người thầy phải có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu và làm chủ công nghệ ấy.

Chúng tôi hiểu rằng, dù khoa học, công nghệ có phát triển đến đâu, điều làm nên sức mạnh bền vững của lực lượng Công an nhân dân vẫn là bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đạo đức và sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động, mỗi nhà giáo chúng tôi càng ý thức sâu sắc trách nhiệm không chỉ truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, mà còn phải bồi đắp nhân cách, lý tưởng và tinh thần phụng sự nhân dân cho các thế hệ học viên. Mỗi bài giảng hôm nay không chỉ chuẩn bị cho một kỳ thi, mà còn chuẩn bị bản lĩnh cho người chiến sĩ trước những thử thách ngày mai.

Chúng tôi nguyện mang hơi thở thực tiễn vào từng bài giảng, mang tri thức của thời đại vào từng giờ học, mang khát vọng đổi mới vào từng công trình nghiên cứu; góp phần đào tạo những thế hệ cán bộ Công an bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, làm chủ công nghệ, tự tin hội nhập và tận tụy phục vụ nhân dân.

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đại biểu Quốc hội khóa XVI, phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đại biểu Quốc hội khóa XVI: Hôm nay, được hiện diện tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này cùng các nhà giáo tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc, tôi thực sự xúc động và tự hào. Từ những cô giáo mầm non, những thầy cô đang ngày đêm bám trường, bám lớp nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến các nhà giáo ở bậc giáo dục nghề nghiệp và đại học, dù ở cấp học nào, điều gắn kết chúng tôi vẫn là tình yêu thương học trò, niềm hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành và khát vọng cống hiến cho tương lai đất nước.

Nhiều năm gắn bó với bục giảng, phòng thí nghiệm và công tác quản lý đại học, tôi luôn tâm niệm: Giá trị của người thầy không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn là bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy đam mê và năng lực sáng tạo cho người học. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nơi tôi công tác, đang bước vào dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển. Trên mảnh đất miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, các thế hệ thầy cô vẫn bền bỉ cống hiến, giữ vững chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và hỗ trợ sinh viên khó khăn. Chính tinh thần ấy đã truyền cảm hứng để sinh viên nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và phụng sự xã hội. Bên cạnh công tác quản lý giáo dục, với trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, được lắng nghe tâm tư cử tri và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tôi có thêm cơ hội nhìn nhận những vấn đề của giáo dục từ thực tiễn cơ sở và góc độ thể chế.

Tôi nhận thấy, giáo dục nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức. Đó là làm thế nào để thu hẹp khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền; để những thầy cô ở vùng khó khăn yên tâm gắn bó với nghề. Đó là làm thế nào để đội ngũ nhà giáo thích ứng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao. Đặc biệt, đối với giáo dục đại học, điều tôi trăn trở là làm thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và nguồn lực, giúp các trường thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Từ những trăn trở trên, tôi xin được đề xuất ba kiến nghị đối với giáo dục đại học.

Thứ nhất, về phát triển đội ngũ giảng viên và nhà khoa học, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài; trao quyền chủ động hơn cho các trường đại học công lập trong tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ giảng viên, nhà khoa học giỏi. Đồng thời, giảm gánh nặng thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giảng viên tập trung cho giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, về tự chủ đại học và đầu tư cho nghiên cứu khoa học, cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế tài chính, mua sắm trang thiết bị và sử dụng kinh phí nghiên cứu; đẩy mạnh cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo, nghiên cứu; đầu tư phát triển các phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện để các trường thực hiện tự chủ thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình.

Thứ ba, về đầu tư phát triển các lĩnh vực khoa học có ý nghĩa chiến lược và phát huy vai trò của đại học vùng, bên cạnh ưu tiên phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, cần tiếp tục có chính sách đầu tư trọng điểm cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đây là những lĩnh vực gắn bó mật thiết với điều kiện tự nhiên, văn hóa và lợi thế phát triển của đất nước. Đồng thời, cần có cơ chế giao nhiệm vụ và đầu tư theo thế mạnh của các đại học vùng, trong đó có Đại học Huế, để phát huy vai trò đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của từng vùng và cả nước.

Được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu hôm nay là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi chúng tôi. Tôi xin được gửi gắm một thông điệp, cũng là tâm nguyện của người làm nghề: "Người thầy không chỉ trao truyền tri thức, mà còn khơi dậy khát vọng và kiến tạo tương lai." Với tinh thần ấy, chúng tôi nguyện tiếp tục giữ vững tâm huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh và nhân cách, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Hôm nay, trong không khí ấm cúng, thân tình, chúng ta gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày toàn xã hội dành tình cảm trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người đã và đang tận tụy cống hiến cho nền giáo dục nước nhà; chúng ta chào đón 70 nhà giáo tiêu biểu - những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục; cùng 31 nhà giáo là Đại biểu Quốc hội - những người vừa miệt mài gieo chữ, vừa mang tiếng nói tâm huyết của ngành Giáo dục tới Nghị trường.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đã trở thành giá trị bền vững qua nhiều thế hệ. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tụy vẫn luôn là ký ức vô cùng đẹp và thiêng liêng. Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Dẫu phải đối mặt với bom đạn chiến tranh, biết bao thầy cô vẫn lặng lẽ dựng lớp, mở trường, bền bỉ gieo chữ; có những người thầy đã đi qua chiến tranh với bảng đen, phấn trắng và cả màu áo lính; vừa dạy dỗ học trò, vừa chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mạch chảy ấy chưa bao giờ ngừng: Đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, ở đâu cũng in dấu sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu nghề của các thầy, các cô.

Thủ tướng trao tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hôm nay, gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, cô. Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu.

Những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục những năm qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả. Vừa qua, với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2. Chính phủ cũng đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục đại học và nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo được triển khai hiệu quả, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tôi trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân cuộc gặp mặt rất chân tình ngày hôm nay, tôi và đồng chí Chủ tịch Quốc hội xin chia sẻ, trao đổi với các thầy giáo, cô giáo cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường một số suy nghĩ và kỳ vọng để chúng ta cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đặt ra.

Thứ nhất, chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai, chúng ta phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, chúng ta cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ tư, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Những việc này rất phù hợp với kiến nghị của các thầy giáo, cô giáo vừa nêu. Chúng tôi cũng xin báo cáo thêm, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo và ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo, an ninh trường học, gắn kết giữa đào tạo, giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Với những nội dung này, Chính phủ và Quốc hội nhất quán thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Một trong những minh chứng rất cụ thể là hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư. Chúng tôi cũng đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục. Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chúng ta luôn luôn tin tưởng một cách vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, một lần nữa tôi và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục. Đối với những kiến nghị tại cuộc gặp hôm nay, chúng tôi sẽ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương liên quan để tổng hợp xử lý hoặc là báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Xin chúc các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ và chỉ đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng và toàn ngành nói chung đạt được những kết quả như trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức buổi gặp mặt các thầy, cô giáo tiêu biểu năm 2026 hết sức thân tình, ấm cúng. Đây sẽ là những kỷ niệm rất đẹp, tạo thêm động lực và nguồn năng lượng mới cho các thầy, cô giáo tiếp tục sáng tạo và cống hiến.

Chúng tôi xin tiếp thu hết sức nghiêm túc, đầy đủ 5 nội dung chỉ đạo rất sâu sắc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành triển khai ngay trong tháng 11 này. Đồng thời, cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch và những nội dung vượt thẩm quyền sẽ báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ./.