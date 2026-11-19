Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tặng quà đại diện các nhà giáo tại buổi gặp mặt.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.

Dự buổi gặp mặt có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ… Đặc biệt, tham dự chương trình có 70 nhà giáo đại diện cho 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành Giáo dục.

Về phía lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tri ân đội ngũ đang bền bỉ vun đắp tương lai đất nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo cả nước.

Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2026-2027, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận: Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Với những kết quả tốt đẹp của năm học 2025-2026, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, nhằm ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc, tận tụy, tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 45 nhà giáo mầm non, 48 nhà giáo tiểu học, 49 nhà giáo THCS, 55 nhà giáo THPT, 47 nhà giáo GDNN-GDTX, 86 nhà giáo giáo dục đại học và 5 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục khác, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Theo Thứ trưởng Thường trực, từ năm 2017 đến nay, đã có 2.206 nhà giáo tiêu biểu được Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh. Còn nhiều thầy cô có nhiều thành tích nhưng chưa có dịp được tuyên dương, vẫn lặng lẽ gìn giữ ngọn lửa nghề ở những nơi thuận lợi cũng như nơi còn nhiều gian khó. Có những đóng góp được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những cống hiến được đo bằng sự tiến bộ của từng học trò, bằng một ước mơ được nâng đỡ, một cơ hội học tập được mở ra.

“Tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu hôm nay vì thế cũng là bày tỏ lòng tri ân đối với cả một đội ngũ đang bền bỉ vun đắp tương lai đất nước”, Thứ trưởng Thường trực chia sẻ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng báo cáo tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam. Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Bởi càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và lựa chọn điều đúng đắn.

Tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu sáng hôm nay, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã trao đổi, chia sẻ để các thầy cô tiêu biểu tham dự trực tiếp cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc cùng thống nhất nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người thầy trước những yêu cầu về đột phá giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới và sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

Khi GD-ĐT được nâng lên một tầm cao mới là “Quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc” thì đó không chỉ là xác lập vị thế, tầm quan trọng của GD-ĐT, của nhà giáo, mà còn là yêu cầu lịch sử, là sự trao gửi truyền thống hun đúc hiền tài hàng ngàn năm của dân tộc cho GD-ĐT, cho nhà giáo!

Thứ trưởng Thường trực bày tỏ: Ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo xin hứa, tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử, giáo dục học sinh, sinh viên trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam với chuẩn mực, cốt cách Việt Nam; để nhà giáo xứng đáng “là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định.

Đồng thời, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm : “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn”. Sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp đúng theo quy định thì các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Niềm tự hào đi cùng trách nhiệm lớn lao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà giáo Nguyễn Thanh Bách, Trường Mầm non Na Sầm (Lạng Sơn) chia sẻ, hơn 8 năm gắn bó với nghề, từ giáo viên đứng lớp, đảm nhiệm công tác quản lý chuyên môn đến khi trở lại trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mỗi vị trí đều mang đến những trải nghiệm riêng.

Công tác tại địa bàn miền núi, biên giới, thầy Nguyễn Thanh Bách thấu hiểu những khó khăn của giáo viên mầm non, từ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đến khác biệt về ngôn ngữ và hoàn cảnh gia đình của trẻ. Những thách thức ấy cũng thôi thúc thầy tìm tòi, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM phù hợp với lứa tuổi. Là giáo viên nam trong môi trường mầm non, thầy cũng nỗ lực vượt qua những trở ngại riêng, đồng thời lan tỏa tình yêu nghề và nhiệt huyết tới đồng nghiệp.

Nhà giáo Nguyễn Thanh Bách, Trường Mầm non Na Sầm (Lạng Sơn).

Từ thực tiễn công tác, thầy Nguyễn Thanh Bách mong muốn mọi trẻ em, dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, được chăm sóc và phát triển toàn diện. Để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, nhất là ở địa bàn khó khăn, thầy đề xuất tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo mầm non; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp; đồng thời tăng cường bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM phù hợp với thực tiễn.

Là Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ điều bản thân luôn trăn trở trong hơn hai mươi năm làm quản lý: Một ngôi trường thuần Việt, với các thầy cô giáo người Việt, liệu có thể dạy học sinh Việt Nam đạt chuẩn mực thế giới, mà vẫn giữ trọn vẹn bản sắc Việt hay không?

Từ trăn trở đó, nhà trường lựa chọn xây dựng mô hình song ngữ - song bằng, kết hợp chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam với chương trình Cambridge, giúp học sinh học sâu hơn và có thêm cơ hội hội nhập quốc tế. Theo bà Thúy, kết quả học tập trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với điểm trung bình của học sinh nhà trường cao hơn mặt bằng chung của Hà Nội và cả nước ở cả 10 môn, là một minh chứng cho hướng đi này.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Từ thực tiễn đổi mới của nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đề xuất xây dựng khung năng lực giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn - sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung một chiếc khiên bảo vệ và dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế hợp tác công - tư để những mô hình trường tư đã được kiểm chứng có thể được chia sẻ, nhân rộng cho toàn hệ thống; đồng thời bảo đảm nhà giáo ngoài công lập được thụ hưởng bình đẳng các chính sách phát triển đội ngũ.

Trung tá Võ Minh Cảnh, giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Bộ Công an) cho biết, đội ngũ nhà giáo Công an nhân dân mang trên mình hai sứ mệnh: người chiến sĩ bảo vệ bình yên cuộc sống và người thầy đào tạo các thế hệ cán bộ Công an tương lai. Trước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, ông cho rằng giáo dục, đào tạo trong lực lượng cần chủ động đổi mới, đi trước một bước.

Từng có thời gian công tác tại địa bàn biên giới, ông càng nhận thức rõ tri thức chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Từ trải nghiệm đó, ông chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các tình huống mô phỏng để đưa thực tiễn nghiệp vụ vào bài học.

Trung tá Võ Minh Cảnh, giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Bộ Công an).

Từ thực tiễn giảng dạy, ông đưa đề xuất nhằm xây dựng môi trường giáo dục Công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số; mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo Công an nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành nghiệp vụ tại các trường Công an nhân dân.

Theo Trung tá Võ Minh Cảnh, dù khoa học, công nghệ phát triển đến đâu, bản lĩnh chính trị, kỷ luật, đạo đức và tinh thần gắn bó với nhân dân vẫn là nền tảng sức mạnh của người chiến sĩ Công an. Vì vậy, nhà giáo không chỉ truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn phải bồi đắp nhân cách, lý tưởng và tinh thần phụng sự nhân dân cho học viên. Mỗi bài giảng hôm nay chính là sự chuẩn bị về bản lĩnh cho người chiến sĩ trước những thử thách trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đại biểu Quốc hội khóa XVI cho rằng, giá trị cốt lõi của người thầy không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn thắp lên niềm đam mê, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy năng lực sáng tạo cho người học.

Trên mảnh đất miền Trung còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, thầy và trò Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế luôn nỗ lực vượt qua hạn chế về nguồn lực để giữ vững chất lượng đào tạo và uy tín học thuật. Nhà trường đồng thời gắn kết với cộng đồng thông qua nghiên cứu khoa học phục vụ thực tiễn địa phương, các chương trình học bổng và hỗ trợ sinh viên khó khăn.

Ông Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Từ thực tiễn quản lý giáo dục và hoạt động đại biểu Quốc hội, ông Võ Thanh Tùng trăn trở về việc thu hẹp khoảng cách điều kiện, chất lượng giáo dục giữa các vùng miền; bảo đảm giáo viên ở địa bàn khó khăn yên tâm gắn bó với nghề; tạo điều kiện để nhà giáo đổi mới phương pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Với giáo dục đại học, vấn đề đặt ra là tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực để các trường thực sự trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Ông kiến nghị tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo với chính sách đãi ngộ phù hợp, nhất là ở vùng khó khăn, đồng thời tạo môi trường để giáo viên phát triển chuyên môn, làm chủ công nghệ và yên tâm cống hiến. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, có cơ chế đặt hàng nghiên cứu và đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ; tạo điều kiện để các đại học vùng, trong đó có Đại học Huế, phát huy thế mạnh liên ngành, đóng góp cho sự phát triển của vùng và đất nước.

Với ông Võ Thanh Tùng, được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục học hỏi, đổi mới và sáng tạo, đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh và nhân cách.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo tiêu biểu.

Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để nhà giáo công tác, cống hiến

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các thầy giáo, các cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và vai trò, đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo, Thủ tướng khẳng định, những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục trong những năm vừa qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả. Vừa qua, với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2. Chính phủ cũng đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục đại học và nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo được triển khai hiệu quả, thực chất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Thủ tướng trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân dịp cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và trao đổi với các thầy giáo, cô giáo cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường một số suy nghĩ và kỳ vọng để cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.

Thứ nhất, quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực; cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thứ tư, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng cho rằng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Chúng ta luôn luôn tin tưởng một cách vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đội ngũ nhà giáo, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ GD&ĐT và toàn ngành đạt được những kết quả trong thời gian qua.

Thứ trưởng đặc biệt cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 trong không khí thân tình, ấm áp. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực và năng lượng để các thầy cô tiếp tục sáng tạo, cống hiến.

Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu đầy đủ 5 nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với những nội dung thuộc thẩm quyền, Bộ sẽ triển khai ngay trong tháng 11; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.