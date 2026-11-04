Lãnh đạo Carlsberg chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam

Bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, giá trị lâu dài của dòng vốn này còn nằm ở sự cải thiện về năng suất, chuyên môn và năng lực của doanh nghiệp trong nước. Đó cũng là nội dung được trao đổi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026, diễn ra ngày 29/10 tại TP.HCM. Sự kiện tập trung thảo luận về cách chuyển cơ hội hợp tác quốc tế thành động lực đầu tư, hợp tác công nghệ và tăng trưởng bền vững.

Đại diện doanh nghiệp, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc Cấp cao phụ trách Chuỗi cung ứng tích hợp, cùng đại diện APM Terminals và Tập đoàn Phúc Sinh tham gia phiên đối thoại lãnh đạo “Chuyển hóa động lực thành hành động: Thúc đẩy hợp tác Bắc Âu - Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, Carlsberg chia sẻ cách đầu tư vào hiệu quả vận hành, phát triển bền vững và năng lực tại địa phương có thể củng cố nền tảng kinh doanh, đồng thời tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Tiếp nối động lực từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch

Với Carlsberg, chuyến thăm góp phần tái khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, tham gia các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và trao ý định thư đến Chủ tịch UBND TP Huế và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề ra định hướng đầu tư và phát triển giai đoạn 2026-2031.

Ông Peter Wachenschwanz tham gia phiên đối thoại lãnh đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026.

Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài, tập trung hiện đại hóa sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, năng lực chuỗi cung ứng.

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp hướng đến phát triển thương mại, chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành, nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hoạt động logistics, cùng sáng kiến về môi trường và cộng đồng. Những định hướng này tiếp nối hành trình gắn bó lâu dài của Carlsberg với miền Trung, góp phần củng cố năng lực sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực.

Ông Peter Wachenschwanz chia sẻ về định hướng đầu tư và phát triển của Carlsberg tại Việt Nam.

Hợp tác Bắc Âu - Việt Nam qua thực tiễn sản xuất

Nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam cho thấy giá trị thiết thực của đầu tư dài hạn trong việc mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2025, đã nâng công suất hàng năm thêm hơn 50% và đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á. Động thái này củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của tập đoàn tại khu vực.

Cùng với việc gia tăng công suất, nhà máy được đầu tư giải pháp giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Dây chuyền nấu bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đây. Dự án điện mặt trời áp mái dự kiến đáp ứng đến 10% nhu cầu điện của nhà máy, hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Công nghệ cũng hỗ trợ đội ngũ nâng cao hiệu quả vận hành hàng ngày. Hệ thống theo dõi hiệu suất theo thời gian thực giúp giám sát hoạt động dây chuyền và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định. Đồng thời, việc sử dụng hoàn toàn xe nâng điện kết hợp hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm phát thải và nâng cao an toàn trong vận hành.

Lan tỏa giá trị đầu tư ra ngoài phạm vi nhà máy

Bên cạnh cải thiện trong nhà máy, giá trị của đầu tư còn được mở rộng qua mạng lưới đối tác. Tại phiên đối thoại, ông Peter nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhà cung cấp và đối tác logistics trong nước để cùng nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính bền vững trong chuỗi cung ứng.

Ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam nhấn mạnh vai trò của sự gắn kết với các đối tác trong nước trong việc phát huy giá trị đầu tư dài hạn, củng cố năng lực chuỗi cung ứng và mở ra cơ hội cùng phát triển.

Để cơ hội hợp tác này trở thành dự án khả thi, doanh nghiệp cần môi trường chính sách ổn định, có tính dự báo, yêu cầu triển khai rõ ràng và sự phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng. Điều kiện đó giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định và triển khai cải tiến đồng bộ trong sản xuất, năng lượng, logistics.

Tiếp nối hơn 3 thập kỷ gắn bó Việt Nam, Carlsberg hướng đến phát triển bền vững trên nền tảng đã được xây dựng, từ năng lực sản xuất, đội ngũ nhân sự đến mối quan hệ hợp tác lâu dài. Bằng việc tiếp tục đầu tư vào nền tảng này, doanh nghiệp gắn kết hành trình tăng trưởng của mình với sự phát triển của đất nước, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”.