Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực và giao lưu thanh niên. Hai nhà lãnh đạo thống nhất sớm thành lập Ủy ban hợp tác giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại Trung Quốc đã diễn Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nhân tài và quản trị công Việt Nam - Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ GDĐT, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu "Vành đai và Con đường", Đại học Thâm Quyến; cùng các giáo sư, chuyên gia đến từ Đại học Thâm Quyến, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Trung văn Hồng Kông (cơ sở Thâm Quyến) và Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Thâm Quyến.

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu 4 nhóm vấn đề trọng tâm phía Việt Nam quan tâm trao đổi: mô hình hợp tác giữa chính quyền thành phố với các đại học hàng đầu để xây dựng cơ sở đào tạo sau đại học; cơ chế phối hợp giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ngay trong trường đại học; chính sách thu hút nhân tài quốc tế và phát triển nhân tài cấp vùng, trong đó có việc cử các nhà khoa học xuất sắc, tài năng trẻ đi đào tạo tại các cơ sở hàng đầu thế giới gắn với tiếp nhận, chuyển giao tri thức; kinh nghiệm phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhân tài trong đào tạo, thực thi công vụ và quản lý nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gặp, làm việc với đồng chí Từ Ba, Bí thư Đảng ủy Đại học Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan liên quan. Việt Nam đã ban hành các nghị quyết về giáo dục, đào tạo và phát triển nhân tài, tạo cơ sở thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác.

Trên tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển.

Trao đổi tại toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tại các trường đại học; đồng thời mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc về xây dựng đội ngũ, cơ chế đánh giá và đãi ngộ gắn với vị trí việc làm và kết quả công tác.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc theo mô hình Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Trọng tâm là tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng chương trình đào tạo chung và hợp tác nghiên cứu gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.