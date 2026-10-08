Lãnh đạo cấp cao Searefico (SRF) gom hơn 1,6 triệu cổ phiếu, lợi nhuận bán niên tăng bằng lần

Hai lãnh đạo cấp cao đồng loạt nâng sở hữu cổ phần

Theo thông báo giao dịch trên thị trường chứng khoán, hai lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Searefico mã chứng khoán SRF vừa hoàn tất việc mua vào khối lượng lớn cổ phiếu. Cụ thể, ông Lê Tấn Phước là Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thực hiện mua thành công 802.000 cổ phiếu SRF trong phiên giao dịch ngày 6/10. Kết quả giao dịch này giúp người đứng đầu Hội đồng quản trị nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ mức 5,53% lên mức 7,78% vốn điều lệ.

Cùng ngày 6/10, ông Nguyễn Khoa Đăng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Searefico cũng hoàn tất mua vào 802.000 cổ phiếu. Giao dịch này đưa tỷ lệ nắm giữ của vị Tổng giám đốc tăng từ 2,82% lên 5,07% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu mới, ông Nguyễn Khoa Đăng chính thức góp mặt vào danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp. Đây là đợt tăng tỷ lệ nắm giữ lần thứ hai của hai vị lãnh đạo này trong năm 2026. Trước đó vào cuối tháng 2 năm 2026, cả hai cá nhân này cũng đã mua vào khối lượng chính xác 802.000 cổ phiếu SRF cho mỗi người.

Việc mua vào của ban lãnh đạo xuất hiện cùng nhịp tăng trưởng tích cực của cổ phiếu SRF trên hệ thống giao dịch điện tử. Thống kê trong một tháng từ ngày 7/9 đến ngày 7/10, thị giá mã chứng khoán này đã ghi nhận mức tăng 20%. Giá cổ phiếu đi lên từ vùng 6.650 đồng và áp sát mốc 7.980 đồng một đơn vị, đồng thời thiết lập xu hướng giao dịch tích cực khi duy trì trên đường trung bình động 200 ngày MA200.

Lợi nhuận soát xét tăng vọt nhờ hoạt động thoái vốn

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã qua soát xét nửa đầu năm 2026 của Searefico ghi nhận những con số tăng trưởng khả quan. Tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 649 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 50% so với con số 432,7 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm 2025. Nhờ quy mô doanh thu mở rộng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 15,2 tỷ đồng, cao hơn tới 174% so với mức 5,54 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái.

Một chi tiết đáng chú ý trong bức tranh tài chính bán niên là sự chênh lệch lớn về lợi nhuận sau khi có sự tham gia của đơn vị kiểm toán độc lập. Tại báo cáo tự lập công bố trước đó, Searefico chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 10,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau soát xét đã được điều chỉnh tăng thêm gần 4,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 41,53%, để đạt ngưỡng 15,21 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng lợi nhuận đột biến này, ban lãnh đạo Searefico cho biết khoản chênh lệch chủ yếu phát sinh từ việc ghi nhận lợi nhuận thanh lý một khoản đầu tư tài chính. Chi tiết hơn, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục bán lại toàn bộ 48,62% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh Á Châu cho đối tác Hoshizaki Southeast Asia Holdings. Việc thoái vốn khỏi các tài sản này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc phân bổ nguồn lực của công ty. Doanh nghiệp đang từng bước dịch chuyển trọng tâm kinh doanh sang mảng tài sản công nghiệp và logistics, thay vì chỉ tập trung vào mô hình kỹ thuật, cơ điện lạnh, xây dựng công nghiệp và giải pháp công trình như các năm trước.