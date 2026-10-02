Lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp lễ Sene Dolta

Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ tặng quà chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú nhân dịp lễ Sene Dolta.

Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho tập thể nhà trường và nhà chùa. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đồng Văn Thanh gửi lời chúc mừng đến các vị sư sãi, đồng bào Khmer cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh và nêu cao ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của lễ Sene Dolta trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác dạy và học, chúc tập thể giáo viên, học sinh, các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón một mùa Sene Dolta đầm ấm và hạnh phúc.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm và chúc mừng Sene Dolta 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú (xã Nhu Gia).

Ghi nhận những thành tích của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú, ông Đồng Văn Thanh kỳ vọng trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn công tác đào tạo nghề với phát triển phong trào văn thể mỹ và bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ.

Đến thăm chùa Prek On Đớk, Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao những đóng góp của các sư sãi và đồng bào Khmer vào sự phát triển chung của địa phương. Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng thông tin đến đồng bào Khmer tại địa phương về các điểm sáng kinh tế - xã hội của thành phố và nêu cao quyết tâm của địa phương trong việc hiện thực hóa quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và tài chính của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh trao quà tặng Chùa Prek On Đớk nhân dịp lễ Sene Dolta 2026.

Đại diện chùa Prek On Đớk Tăng Trưởng Lâm Chanh Sầm Nang bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer. Cơ sở đang tích cực duy trì các lớp dạy tiếng Pali và tiếng Khmer; đóng mới ghe Ngo để tiếp nối và giữ gìn truyền thống văn hóa; đồng thời xây dựng tăng xá và nâng cấp đường giao thông phục vụ bà con đến viếng chùa, thực hành tín ngưỡng trong dịp lễ Sene Dolta.

Sáng cùng ngày (2/10), đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại chùa Muniransay (phường Ninh Kiều). Tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao việc đồng bào Khmer thời gian qua đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách dân tộc của Nhà nước; mong muốn các vị chức sắc, sư sãi và bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay cùng chính quyền nâng cao đời sống.

Đoàn công tác Thành ủy Cần Thơ thăm, chúc mừng Ban Quản trị Chùa Prek On Đớk (Cần Đước) nhân dịp lễ Sene Dolta 2026.

Hòa thượng Trần Sol, trụ trì chùa Muniransay cho biết, nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực về nhà ở, sinh kế và giáo dục, đời sống của bà con đã được cải thiện. Khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên to lớn, hòa thượng Trần Sol cam kết tiếp tục vận động đồng bào chấp hành tốt pháp luật và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 - 12/10). Các chuyến thăm nhân dịp lễ Sene Dolta 2026 khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với đời sống vật chất, tinh thần của hơn 543.000 đồng bào Khmer đang sinh sống tại Cần Thơ; qua đó, khích lệ các cơ sở tôn giáo và bà con tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.