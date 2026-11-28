Tối 27/11, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11. Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn tháp tùng Thủ tướng Hun Manet có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao; Bộ trưởng Tư pháp; cùng một số Bộ trưởng.

* Trước đó, chiều 27/11, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Đoàn tháp tùng Tổng thống Min Aung Hlaing có Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống; Bộ trưởng Ngoại giao; Bộ trưởng Tài chính và Thu ngân sách; Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi; cùng một số Thứ trưởng.

Theo Bộ Ngoại giao, các nước Mê Công đều hết sức coi trọng và kỳ vọng hai Hội nghị cấp cao khu vực thống nhất những định hướng hợp tác mới, tạo bước chuyển quan trọng cả về nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, qua đó đóng góp thực chất hơn cho phát triển của mỗi nước thành viên, cũng như hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của tiểu vùng Mê Công.