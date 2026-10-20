Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về yêu cầu giảm lãi suất?

Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) sau khi NHNN ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10, theo thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

Tại cuộc họp với Thống đốc sáng 19/10, lãnh đạo các ngân hàng đều thống nhất thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, kết hợp giảm lãi suất với tăng trưởng tín dụng an toàn, tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng.

Trước mắt, các ngân hàng đồng thuận giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank. (Ảnh: TBNN).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank cho biết, ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc tất cả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN, đặc biệt việc giảm lãi suất cho vay.

"VietinBank đã ban hành gói tín dụng, giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, ngân hàng cũng nghiên cứu để chủ động giảm lãi suất huy động nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc giảm lãi suất cho vay", ông Minh cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, thì nêu khó khăn lớn nhất là giảm lãi suất đầu vào nhưng vẫn bảo đảm lợi ích người gửi tiền, và cho rằng NHNN và các ngân hàng cần phối hợp xác định mức lãi suất đầu vào phù hợp.

Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Lê Ngọc Lâm, cho rằng thông điệp hỗ trợ thanh khoản của NHNN giúp ngân hàng tự tin hơn trong việc giảm lãi suất đầu vào.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nguyên Phó Thống đốc NHNN.(Ảnh: TBNN).

Tại cuộc họp, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng ngân hàng và doanh nghiệp có quan hệ cộng sinh: hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó là tạo nền tảng cho hoạt động của ngân hàng.

Theo ông, mặt bằng lãi suất hiện nay còn cao so với khả năng sinh lời của nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, các ngân hàng cần chia sẻ khó khăn với khách hàng, ngay cả khi việc giảm lãi suất tác động đến kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn và phát triển của chính mình.

Về lâu dài, ông cho rằng cần phối hợp chính sách vĩ mô, tài chính và tiền tệ để đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Theo TS. Đào Minh Tú, cần chính sách đồng bộ và phát triển các thị trường vốn để chia sẻ nhu cầu vốn, giảm áp lực lên thị trường tiền tệ và tín dụng.